Veja imagens do movimento em praias de Fortaleza neste sábado (7)

A manhã de sol neste sábado (7) atraiu muitos banhistas para a orla de Fortaleza. O movimento na Praia do Futuro e na orla da Praia de Iracema foi tranquilo.

A previsão do tempo indica que o céu deve seguir sem nuvens na Capital, com a temperatura máxima chegando a 33° C.

Veja galeria de fotos feitas pelo repórter fotográfico Thiago Gadelha:

Legenda: Movimento em trecho da Praia do Futuro Foto: Thiago Gadelha Legenda: Movimento na orla da Praia do Futuro neste sábado Foto: Thiago Gadelha Legenda: Manhã de sol na Praia do Futuro, em Fortaleza Foto: Thiago Gadelha Legenda: A maioria dos trechos adequados para banho fica no litoral leste da Capital, que inclui a Praia do Futuro Foto: Thiago Gadelha Legenda: Banhistas no mar da Praia dos Crush Foto: Thiago Gadelha Legenda: Trecho fica entre o espigão da rua João Cordeiro e a Ponte Metálica Foto: Thiago Gadelha Legenda: Movimento na Praia dos Crush Foto: Thiago Gadelha Legenda: Trecho da orla tem aluguel de guarda-sol para os banhistas Foto: Thiago Gadelha Legenda: Movimento de banhistas na manhã deste sábado na Praia dos Crush Foto: Thiago Gadelha

Segundo decreto estadual sobre a pandemia de Covid-19, o acesso às praias do Estado é permitido "desde que preservado o distanciamento social e evitadas aglomerações".

Balneabilidade neste fim de semana

Para este fim de semana em Fortaleza, há 21 pontos próprios para banho de mar na orla. De acordo com boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), a maioria dos trechos adequados fica no litoral leste da Capital.

Essa região possui 11 pontos próprios, compreendidos entre o Farol até a rua Ismael Pordeus e os postos dos Bombeiros 01 ao 08, foz do Rio Cocó e Sabiaguaba. O posto 11, localizado em um trecho do Farol, está impróprio.

No trecho do litoral Centro, as praias do Mucuripe, Beira Mar e Praia de Iracema possuem seis pontos próprios: entre a Volta da Jurema até a foz do Riacho Maceió e do espigão da avenida Desembargador Moreira até o Aquário.

Os postos 12 e 14 do Centro, entre a Praia dos Botes, Farol, e entre a foz do Riacho Maceió e o Monumento dos Jangadeiros, estão impróprios.

Marés

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a maré mais alta em Fortaleza neste sábado deve chegar a 2,5m (às 16h16). E neste domingo, o pico da maré alta deve ser às 4h27, com 2,7m.

Alerta de ondas

Até a noite deste domingo (8), há aviso de mau tempo no litoral cearense. A informação foi divulgada pela Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE). Conforme o comunicado, as ondas, de direção Sudeste a Leste, podem chegar a 3,5 metros de altura devido à "intensificação dos ventos alísios", que devem provocar agitação marítima.

A CPCE recomenda que embarcações de pequeno porte evitem navegar nestas áreas durante o período do aviso de mau tempo.

Um alerta de ventos fortes de até 60 km/h também foi emitido pelo órgão nesta quinta-feira (5). Aviso de mau tempo foi emitido duas vezes nesta semana.