Veja como consultar o agendamento da dose de reforço em Fortaleza

A aplicação do reforço de vacinas contra a Covid-19 foi ampliada para a população em geral em novembro último, no Brasil. Anteriormente, apenas idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde recebiam. Em Fortaleza, é possível consultar o agendamento para a dose extra no site Vacine Já (ver passo a passo abaixo).

Há, também, a opção de listas divulgadas, diariamente, pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Até as 17h desta terça-feira (7), 648.832 pessoas receberam a agulhada adicional no Ceará, segundo o Vacinômetro, atualizado pela Secretaria de Saúde (Sesa).

Todos os já vacinados com as primeiras doses devem buscar pelo reforço contra o coronavírus, incluindo aqueles que tomaram a vacina da farmacêutica Janssen — que até novembro era dose única. No Ceará, o intervalo entre a segunda dose e a de reforço foi reduzido para quatro meses.

Neste último caso, as pessoas receberão a segunda dose (D2) do mesmo imunizante após dois a cinco meses da primeira. Conforme recomendação do Ministério da Saúde, somente depois de cinco meses da D2, ocorrerá o reforço, preferencialmente, com a Pfizer.

Com a circulação da variante Ômicron do coronavírus, considerada preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), deve-se aumentar a vigilância por uma imunização completa. Veja como consultar se chegou a sua vez:

Veja como consultar seu agendamento



Acesso o endereço vacineja.sms.fortaleza.ce.gov.br Ao entrar, no canto esquerdo da tela, selecione "Consultar Castro" Agora, insira os dados solicitados e clique em "consultar" Em seguida, aparecerá a tela com as datas das doses tomadas e o agendamento das próximas, com horário e local.

Caso ainda não tenha aparecido seu agendamento, aguarde e verifique com frequência para não perder a data.

Veja como localizar listas

Acesse o endereço coronavirus.fortaleza.ce.gov.br Logo na parte superior, aparecerá a opção "acesse as listas de vacinação contra a Covid-19". Selecione-a. Na nova tela, clique em "Lista agendados (PDF)" Em seguida, aparecerá as relações de listas por grupos populacionais. Basta selecionar a lista da qual você pertence e buscar pelo seu nome.

