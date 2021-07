Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará neste fim de semana

Fortaleza amanheceu com céu variando de parcialmente nublado a claro neste sábado (17), com possibilidade de chuva. Já à tarde e à noite, o predomínio será de céu claro, conforme prevê a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A previsão é a mesma para o domingo. Em ambos os dias, a temperatura mínima deve ser de 24 °C e a máxima pode chegar a 33 °C.

Para o restante do Ceará, no sábado, a projeção é de céu variando de parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de chuva na faixa litorânea, Maciço de Baturité, na região da Jaguaribana, na Ibiapaba e nos sertões Central e do Inhamus.

No domingo (18), o clima é o mesmo, mas precipitações devem ocorrer somente na faixa litorânea.

Legenda: Veja a previsão de sábado para o Ceará Foto: Reprodução Funceme