Veja a lista dos idosos agendados para a vacinação nesta terça-feira (13) em Fortaleza

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou a lista dos idosos agendados para vacinação contra a Covid-19 desta terça-feira (13), em Fortaleza.

Durante todo o dia, o processo acontecerá somente no Centro de Eventos, Arena Castelão, e shoppings Riomar Fortaleza e Riomar Kennedy, por meio das modalidades drive-thru e pontos de acolhimento.

Veja a lista dos agendados desta terça-feira (13)

A segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 está ocorrendo de forma gradual e escalonada, desde o dia 22 de março. Atualmente, estão sendo vacinados os idosos a partir de 61 anos.

A Prefeitura de Fortaleza continua organizando a vacinação por agendamento, a partir daqueles que já realizaram o cadastro no site Saúde Digital, da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa).

A gestão municipal informa que faz busca ativa de idosos que não têm acesso à internet ou têm dificuldades em realizar o cadastro.

Por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), a Prefeitura de Fortaleza orienta sobre o cadastro para imunização.

Serviço

Cadastro pelo Saúde Digital

https://vacinacaocovid.saude.ce.gov.br/

Relação diária dos idosos agendados

https://coronavirus.fortaleza.ce.gov.br

Telefone

0800 275 1475 - para pessoas que realizaram o preenchimento dos seus dados no Saúde Digital e que não receberam confirmação do cadastro por e-mail poderem consultar a efetivação do cadastro.