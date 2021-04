Entenda o que precisa acontecer para que a vacina russa Sputnik V chegue ao Ceará

Mesmo com a compra direta de 5,87 milhões de doses da vacina russa Sputnik V, contra a Covid-19, por parte do governo do Ceará, o imunizante ainda não tem aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para importação ao Brasil e o uso emergencial.

Nesta segunda-feira (12), o governador do Estado informou que entraria com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para que a Anvisa libere a importação direta do imunizante. Entre os argumentos do Governo para dar entrada na ação está o uso da Sputnik V por pelo menos 60 países.

Por que há dificuldade na chegada da vacina?

Segundo nota da Anvisa, publicada no último sábado (10), o pedido de importação da Sputnik V, protocolado pelo Ceará e mais onze estados e um município, no dia 1º de abril, não foi negado e nem decidido, mas está em análise.

Conforme a Lei 14.124/2021 há um prazo de sete dias úteis para que a agência decida sobre a aprovação temporária de vacinas que tenham obtido aval de agências do exterior.

Leia mais Política Camilo Santana vai entrar com ação no STF para que Anvisa libere importação da vacina Sputnik V

No entanto, a Anvisa informou que faltam informações essenciais para a emissão do parecer, “em especial a ausência do relatório técnico referente à avaliação da vacina Sputnik V, emitido ou publicado pela autoridade sanitária internacional, em conformidade com o estabelecido pelo § 3º do Art. 16 da Lei 14.124/2021 - a Agência realizou diligência para complementação e esclarecimentos”.

O relatório técnico em questão atesta os aspectos de qualidade, segurança e eficácia da vacina que subsidiaram a decisão da autoridade estrangeira. De acordo com a Anvisa, com base no § 4º, do Art. 16, da mesma Lei, na falta deste relatório técnico de avaliação de uma autoridade sanitária internacional, o prazo de decisão será de até 30 dias.

Ação no STF

Segundo o vice-presidente da Comissão de Saúde da OAB-CE, Rômulo Nogueira, o Estado entrou com a ação considerando a demora da Anvisa em autorizar a vacina ao mesmo passo que o número de casos e óbitos pela doença pandêmica cresce em todo o país. Em caso de resposta positiva do STF, o Estado pode importar diretamente e utilizar a vacina.

“A Anvisa é agência reguladora no âmbito do território brasileiro responsável por autorizar o uso de medicamentos, vacinas, etc. Porém, é importante falar que existem decisões no Supremo, no caso dos medicamentos, no qual a Anvisa ainda não autorizou, não porque ela rejeitou, mas devido aos trâmites burocráticos. Nesses casos existe uma excepcionalidade, pois quando aprovada em outras agências estrangeiras de renome que comprove o uso efetivo, existe essa autorização pelo STF”, explica.

Com base nos precedentes com os medicamentos, de acordo com Rômulo, os governadores estão buscando a importação direta da Sputnik V.

“A ação é uma força a mais. Quanto mais líderes e representantes dos governos recorrerem ao STF, acredito que vire uma força. No caso, se uma das ações for autorizada, automaticamente todas as outras também serão. O Supremo vem tomando decisões analisando o momento político do país, vendo a necessidade de vacinação em massa”, afirma.

Contudo, o vice-presidente frisa que o mesmo procedimento de análise foi aplicado às outras vacinas.

“Cabe este recurso à Anvisa, ao alegar que foi feito o mesmo procedimento com outros imunizantes hoje utilizados no país. No geral, existem os dois lados: a análise da Anvisa e o mais agravante que é a questão da saúde pública”. A decisão do Supremo pode sair até a próxima semana, com base na urgência da pauta, conforme avaliou Rômulo.