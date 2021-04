Veja a lista de idosos agendados para vacinação contra Covid-19 nesta quinta-feira (22) em Fortaleza

Nesta quinta-feira (22), a primeira dose de vacina contra a Covid-19 de idosos em Fortaleza será aplicada na Arena Castelão, no Centro de Eventos e nos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy. Já a segunda dose do imunizante será aplicada em idosos nos Cucas.

>> Veja a lista de idosos agendados para 1ª dose nesta quinta-feira (22/4)

>> Veja a lista de idosos agendados para a 2ª dose nesta quinta-feira (22/4)

Estão sendo vacinados idosos de 60 a 74 anos.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) orienta que os agendados compareçam ao seu local de vacinação apenas no horário indicado para evitar aglomerações.

Agendamento

A Prefeitura continua organizando a vacinação por agendamento, a partir daqueles que realizaram o cadastro na plataforma Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Segundo a Prefeitura, no caso dos idosos que não têm acesso à internet ou possuem dificuldades em realizar o cadastro, há uma busca deste público, por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), orientando sobre o cadastro para vacinação.

Locais de vacinação desta quinta (22/04)

1ª dose

Arena Castelão

Centro de Eventos

Shopping RioMar Fortaleza

Shopping RioMar Kennedy

2ª dose

Cuca Barra

Cuca Jangurussu

Cuca José Walter

Cuca Mondubim

Vacinação no Ceará

Desde o último dia 18 de janeiro, quando a vacinação contra a Covid-19 começou no Ceará, 1.203.384 pessoas receberam a primeira dose do imunizante no Estado, conforme o Vacinômetro, atualizado às 17 horas desta segunda-feira (20) pela Sesa. E 502.894 pessoas já tomaram a segunda dose.

Ao todo, 1.706.277 doses foram aplicadas.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19