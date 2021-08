Veja a lista de agendados para a vacinação contra a Covid-19 neste domingo (15) em Fortaleza

Nascidos até 2001, pessoas aptas para a segunda dose e gestantes receberão a vacina contra a Covid-19 neste domingo (15) em Fortaleza.

Além disso, de acordo com a Prefeitura, quem perdeu o agendamento da segunda dose ou chegou à data limite, descrita no cartão de vacinação, também podem buscar atendimento nesta data.

Lista de agendados da população geral por idade que receberão a D1 neste domingo (15)

Também serão atendidos os casos em que é possível receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 sem agendamento prévio:

Fortalezenses a partir de 40 anos cadastrados no Saúde Digital; (veja o passo a passo no fim da matéria)

Pessoas que faltaram à data da vacina porque estavam com diagnóstico de Covid-19, em viagem a trabalho ou que haviam tomado a vacina contra a gripe.

Documentos necessários

Identidade com foto

CPF

Cartão Nacional de Saúde (CNS)

Comprovante de residência

No caso de segunda dose, levar também o cartão de vacinação.

Locais de atendimento neste domingo (15)

Centro de Eventos do Ceará:

- Atendimento por agendamento primeira dose

- Atendimento dos que perderam sua convocação da primeira dose por estarem com Covid-19, em viagem a trabalho ou porque tomaram outra vacina

- Atendimento para primeira dose dos que possuem a partir de 40 anos, cadastrados no Saúde Digital

- Atendimento aos que faltaram ao agendamento da dose de reforço ou chegaram na data limite, conforme descrito no cartão de vacinação, das marcas AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer.

Sesi Parangaba e shoppings (RioMar Papicu, RioMar Kennedy e Iguatemi):

- Atendimento por agendamento primeira e segunda dose

- (Exceto Sesi Parangaba e RioMar Kennedy na sexta-feira) Atendimento dos que perderam sua convocação da primeira dose por estarem com Covid-19, em viagem a trabalho ou porque tomaram outra vacina

- (Exceto Sesi Parangaba e RioMar Kennedy na sexta-feira) Atendimento para primeira dose dos que possuem acima de 40 anos, cadastrados no Saúde Digital

- Atendimento dos que faltaram ao agendamento da dose de reforço ou chegaram na data limite, conforme descrito no cartão de vacinação, da marca AstraZeneca.

O que fazer quem perdeu a primeira dose

Pessoas que estavam com Covid-19 ou doentes

Pessoas que foram contaminadas pelo novo coronavírus devem esperar 30 dias após o primeiro dia sintoma para tomar a vacina contra a doença.

Ou aqueles que não puderam comparecer porque apresentaram sintomas da Covid-19 no período, mas depois testaram negativo para a doença. Neste caso, a quarentena é de 15 dias.

Em ambos os casos, após esse período de quarentena, é possível comparecer a qualquer centro de imunização para ser vacinado.

Para isso, é obrigatório levar o comprovante do agendamento e o teste que prove a contaminação ou o quadro gripal.

A SMS frisa que a contagem desta quarentena começa a partir do primeiro dia de sintoma - e não da data do exame.

Quem tomou outra vacina precisa esperar

Pessoas que tomaram outras vacinas, como a da gripe, devem esperar 14 dias antes de tomar o imunizante contra a Covid-19. Cumprida essa quarentena, basta comparecer a um ponto de vacinação, levando o comprovante da vacina tomada e do agendamento.

Pessoas que viajaram a trabalho

Pessoas que tiverem de realizar viagem corporativa na data agendada da aplicação da primeira dose também podem comparecer aos locais sem agendamento. É necessário levar, também, a declaração da empresa para comprovar a viagem a trabalho.

Quem perdeu a data por outros motivos

Pessoas em qualquer outra situação que não esteja enquadrada nas citadas acima devem esperar a repescagem. A SMS informa que tem feito ações para os faltosos, mas depende de doses remanescentes para isso ocorrer. Portanto, é fundamental que as pessoas acompanhem a data e compareçam no dia e local agendados.

Pessoas a partir de 40 anos

A SMS liberou a vacinação contra a Covid-19 sem a necessidade de agendamento prévio para as pessoas a partir de 40 anos que ainda não receberam a primeira dose.

Para receber a primeira dose, é necessário realizar o cadastro no site Saúde Digital (ver o passo a passo abaixo).

Após a confirmação, por e-mail, da efetivação do cadastro, a pessoa pode buscar um dos locais de vacinação para se imunizar.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realiza agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e conforme as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde (MS) para esta etapa da vacinação. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente. Os beneficiários também recebem a orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permitido mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.

