Vapt Vupts retomam vacinação do Calendário Nacional; veja como se cadastrar

As unidades do Vapt Vupt no Antônio Bezerra e em Messejana voltam a aplicar doses de vacinas do Calendário Nacional a partir desta segunda-feira (30). O serviço estava suspenso em razão da pandemia.

Todas as vacinas do calendário, para crianças, adolescentes e adultos, estão disponíveis nos postos de vacinação. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, no período entre 8 e 17 horas.

Para se vacinar, é necessário realizar agendamento. O usuário deve apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, passaporte) e, caso possua, o cartão de vacina.

Como realizar o agendamento?

Acesse o site dos Vapt Vupts. Escolha a cidade e posto para atendimento e clique em "selecionar". Selecione a categoria "SESA (vacinação)" e o atendimento "atendimento vacinação (exceto Covid-19)". Clique em "agendar atendimento". Confira os documentos necessários para vacinação. Selecione a caixa "li os documentos obrigatórios para atendimento" e clique em "entendi". Escolha uma data e horário e clique em "selecionar". Aceite os termos e clique em "confirmar". Faça login no sistema colocando CPF e senha. Caso não tenha ainda um cadastro, clique em "não sou cadastrado" e preencha os dados solicitados. Confirme o agendamento. O sistema enviará o protocolo para o e-mail cadastrado; ele deve ser apresentado no dia do atendimento.

Serviço

Vapt Vupt – Antônio Bezerra

Endereço: R. Demétrio Menezes, 3750 – Antônio Bezerra, Fortaleza (ao lado do terminal de ônibus).

Vapt Vupt – Messejana

Endereço: Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Messejana, Fortaleza (ao lado do terminal de ônibus).

