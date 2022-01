Vacinação de crianças no Ceará começa até segunda-feira (17) com lote de 3,8 mil doses

O Ceará deve começar a vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 até a próxima segunda-feira (17) e, inicialmente, o Estado deve receber cerca de 3,8 mil doses destinados a este público. A informação foi repassada, nesta segunda-feira (10), pelo secretário da Saúde do Estado, Marcos Gadelha.

A estimativa tem como base a chegada no Ministério da Saúde do primeiro lote da Pfizer específico para esta faixa etária, previsto para sábado (15).

"Estamos na dependência da disponibilização da vacina pelo Ministério da Saúde. Existe uma previsão da chegada das vacinas dia 15 no Ministério, e isso deve levar em torno de 48 horas para chegar no Estado. Deve chegar em torno de 3 mil doses de vacinas, inicialmente", disse.

Conforme o secretário, as crianças deverão estar acompanhadas de pais ou responsáveis para a aplicação da vacina, mas não há a necessidade de um atestado médico. Após receberem a vacina, as crianças deverão ser observadas, acrescenta ele, em razão das possíveis reações ao imunizante, embora as chances de um evento grave serem mínimas.

"A possibilidade de uma reação adversa grave é mínima, muito raro. A maioria das vezes as reações são muito leves, como uma febrezinha, que precisa de um antitérmico; ou uma dor de cabeça, que se resolve com um analgésico", comenta.

Cronograma da vacinação

Ainda segundo o secretário, o cronograma adotado no Estado será o mesmo determinado pelo Ministério da Saúde, tendo início com o público com comorbidades ou deficiência permanente, seguido por faixa etária em ordem decrescente de 11 a 5 anos.

A imunização de crianças de 5 a 11 anos foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no último dia 16 de dezembro, após análises de segurança e eficácia da vacina.