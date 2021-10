Vacinação da D2 da AstraZeneca para quem faltou ao dia agendado é retomada em Fortaleza

A vacinação contra a Covid-19 da segunda dose (D2) do imunizante AstraZeneca para quem faltou ao dia agendado será retomada nesta sexta-feira (1º) em Fortaleza, de acordo com a Prefeitura

Das 9h às 17h, os salões do Centro de Eventos e os shoppings Iguatemi e RioMar Kennedy acolherão o público-alvo. Não está prevista listagem para aplicação de primeira dose (D1) nesta sexta-feira.

Segundo a gestão municipal, o atendimento será exclusivo para os que perderam o agendamento anterior.

Por isso, pessoas que chegaram à data limite, descrita no cartão de vacinação, devem aguardar a chegada de novos lotes da vacina, enviados pelo Ministério da Saúde.

A definição do atendimento somente aos faltosos, nesta sexta-feira, ocorre devido à quantidade reduzida, agora, de doses da AstraZeneca.

Também haverá repescagem sem necessidade de agendamento para quem tem 25 anos, conforme a Prefeitura de Fortaleza.

D1 SEM AGENDAMENTO

Também serão atendidos os casos em que é possível receber a D1 sem agendamento. São eles:

Pessoas a partir de 30 anos cadastrados no Saúde Digital ;

; Pessoas que faltaram à data da vacina porque estavam com diagnóstico da doença;

Pessoas que estavam em viagem a trabalho.

COMO OCORRE A REPESCAGEM

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) iniciou a repescagem sem necessidade de agendamento para a 1ª dose no último dia 9 de setembro.

Na última segunda-feira (26), essa repescagem foi retomada. A atualização da imunização dos públicos seguirá um calendário por ordem decrescente por idade, até chegar aos 18 anos (ver abaixo).

Para ter acesso à primeira dose, o cidadão deverá comparecer a um dos locais de atendimento: Sesi Parangaba, Shopping RioMar Fortaleza ou nos Cucas (Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter). O atendimento é de 9h às 17h, na data correspondente à idade.

>> Veja a lista de endereços e telefones de postos de saúde da Capital

Já as gestantes e puérperas que perderam o agendamento devem se dirigir somente ao Centro de Eventos. É necessário levar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço, além da comprovação do agendamento anterior.

VEJA AS DATAS DA REPESCAGEM EM FORTALEZA:

25 anos: 1°/10 (sexta-feira)

24 anos: 4/10 (segunda-feira)

23 anos: 5/10 (terça-feira)

22 anos: 6/10 (quarta-feira)

21 anos: 7/10 (quinta-feira)

20 anos: 8/10 (sexta-feira)

19 anos: 11/10 (segunda-feira)

18 anos: 13/10 (quarta-feira)

PASSO A PASSO PARA O CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permito mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.