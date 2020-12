Unidade veterinária da Universidade de Fortaleza abre atendimento para comunidade a partir de 2021

A Unidade de Atendimento Veterinário (UAV), núcleo prático do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Fortaleza, oferece a partir de fevereiro de 2021 serviços especializados para comunidade. O Centro está dividido em três blocos: dois para atendimento clínico e um voltado para cirurgias. Além de receber animais domésticos, o espaço terá estrutura para acompanhamento de animais de produção, como bovinos e equinos. O custo dos serviços será divulgado em breve, mas a expectativa é que o valor seja acessível.

Devem participar dos atendimentos alunos dos semestres mais avançados do curso, supervisionados pela equipe docente. A coordenadora da Graduação em Veterinária, Marília Taumaturgo, explica que é preciso agendamento prévio para ser atendido. É possível marcar a data por telefone. “Como se trata de uma estrutura cujo interesse principal é o acadêmico, é tudo feito por agendamento. Devemos começar a marcar a partir de janeiro de 2021”, afirma.

Tanto os tutores de animais domésticos como de bichos de grande porte devem passar por um cadastro para ter acesso aos serviços. É necessário apresentar identidade, comprovante de residência e termo de posse e responsabilidade.

A expectativa é de que a Unidade ofereça serviços de baixa e média complexidade, como atendimento clínico, cirurgias de castração e remoção de tumores. “São problemas que estão na rotina da clínica de pequenos e grandes animais. Não somos um hospital”, diferencia Marília. “Para pequenos animais, não estamos fazendo internamento, por exemplo”, completa.

Cuidados

Os atendimentos para animais domésticos e de produção acontecem em espaços distintos: um dos prédios é voltado para animais de companhia, e outro para animais de produção. O terceiro prédio é reservado para os centros cirúrgicos. São quatro, três para animais de companhia e um voltado para bichos de grande porte. “Além de um centro cirúrgico, temos espaço com baias para equino, bovinos e pequenos ruminantes”, complementa Marília.

Legenda: Centro está preparado para receber animais de grande porte Foto: Reprodução

Por conta da pandemia de Covid-19, a unidade segue protocolos para evitar aglomerações. “As regras são assim, terminou de ser atendido, tem que ir embora. Além do agendamento, é obrigatório o uso de máscaras. Álcool em gel também está distribuído pela unidade”, reforça a coordenadora.

Além dos cuidados para evitar a propagação do coronavírus, outras precauções foram tomadas no trato com os animais. A entrada de animais, por exemplo, só é permitida após a checagem de lista de agendamento na portaria da unidade. Cães e gatos com menos de 10 kg terão acesso somente em caixas de transporte, bolsas e coleiras. Cachorros acima desse peso só terão acesso ao ambiente com focinheiras.

Serviço

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, de 7h30 às 11h e de 13h30 às 17h

Local: Avenida Cidade Ecológica, 635 - Campus Rosa Cordeiro

Contato: (85) 99248-9246 (a partir de janeiro de 2021)