Uece recebe Fiocruz e discute sobre cooperação em desenvolvimento de vacina anti-Covid

Comitivas cearense e fluminense da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) visitaram a Universidade Estadual do Ceará (Uece) para discutir a cooperação no desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 , chamada de "2H120 Defense".

A reunião entre as instituições contou com a apresentação dos resultados obtidos na fase pré-clínica da pesquisa, apontando as solicitações realizadas pela Anvisa para a aprovação dos estudos clínicos, finalizando com o indicativo de termo de cooperação a ser construído entre Uece e Fiocruz.