Supermercado é interditado duas vezes em menos de uma semana em Fortaleza

Em três dias, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) realizou duas autuações e interdições de uma unidade da rede atacadista Assaí na Capital por descumprimento do decreto de isolamento social rígido.

Na última quinta-feira (11), o estabelecimento havia sido autuado e interditado por sete dias após ser constatada aglomeração dentro e fora da loja, na avenida Bezerra de Menezes. No entanto, neste sábado (13), o supermercado descumpriu o tempo de interdição e voltou a funcionar. Após nova fiscalização, foi interditado - desta vez, por tempo indeterminado.

Na primeira autuação, os fiscais da Agefis constataram aglomeração no setor de hortifruti e na fila para entrar no supermercado, desrespeitando as medidas do decreto de lockdown. Pela determinação, os supermercados podem funcionar, mas cumprindo protocolos sanitários.

Com o novo descumprimento, segundo a Agefis, o supermercado está interditado, mas cabe recurso à Junta de Análise e Julgamento de Processos do órgão (JAP).

Em nota, a rede atacadista Assaí afirmou que “a loja está temporariamente fechada e segue reforçando os protocolos sanitários relacionados à prevenção da Covid-19, cumprindo com as orientações das autoridades locais e dos órgãos de saúde”.

Além disso, foi solicitada ainda, pela empresa, “a colaboração e a compreensão de todos quanto a essas medidas para que a unidade opere de forma segura a clientes e funcionários”.