Barreiras sanitárias controlam a circulação de veículos no segundo dia de lockdown no Ceará

As barreiras sanitárias, estendidas no decreto vigente até o próximo dia 21, controlam as entradas dos municípios e saídas de Fortaleza para evitar o fluxo de veículos, na manhã deste domingo (14).

O Diário do Nordeste percorreu alguma delas e não observou registros de longos engarrafamentos, apesar da lentidão no trajeto devido à fila de carros durante a abordagem policial.

Na barreira da Barra do Ceará, havia maior movimentação no acesso à Caucaia. Quem saía do Município com destino à Capital não encontrou dificuldades para transitar.

Já na entrada de Eusébio, também na Região Metropolitana, observava-se maior fluxo de motoristas.

Veja como foi o controle de veículos nesta manhã:

Legenda: Na saída para o Eusébio, fluxo era mais intenso Foto: Fabiane de Paula

Os deslocamentos intermunicipais estão permitidos somente nas seguintes situações:

por motivos de saúde, próprios e de terceiros, para obter ou facilitar assistência em hospitais, clínicas, postos de saúde e outros estabelecimentos do mesmo gênero; entre os domicílios e os locais de trabalho de agentes públicos; entre os domicílios e os locais de trabalho; para assistência ou cuidados de pessoas com deficiência, crianças, progenitores, idosos, dependentes ou pessoas vulneráveis; para participação em atos administrativos ou judiciais, quando convocados pelas autoridades competentes; aqueles necessários ao exercício das atividades de imprensa; transporte de carga; de pessoas domiciliadas em mais de um município do Estado, desde que devidamente comprovados ambos os domicílios; de comprovação documental de reserva previamente realizada ou de pagamento efetuado, até a data de publicação deste Decreto, para estadia em estabelecimentos formais de hospedagem; por motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.