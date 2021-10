Site para cadastro na CNH Popular volta a funcionar após instabilidade

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) informou, nesta segunda-feira (18), que o site voltou a funcionar após ficar fora do ar por causa do volume de acessos ao programa CNH Popular.

A plataforma digital do órgão apresentava instabilidade desde a tarde da última quarta-feira (13), quando o governador Camilo Santana lançou o programa que ofertas gratuitamente carteiras nacionais de habilitação.

A gerente de atendimento e gestão de CNH do Detran-CE, Luziânia Lima, chegou a esclarecer na quinta-feira (14) que o site operava com erros devido à pressão da alta demanda de interessados no benefício. Enquanto isso, o setor de Tecnologia da Informação (TI) tentava solucionar o problema.

Ao todo, foram disponibilizadas 25 mil vagas para os 184 municípios do Estado, sendo 5 mil para a Capital e o restante destinado à Região Metropolitana e ao Interior.

QUEM TEM DIREITO À CNH POPULAR NO CEARÁ?

CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA

Beneficiários do programa Bolsa Família .

. Pessoas com deficiência.

Egressos do Sistema Penitenciário.

CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS:

Número de habitantes.

A cidade possuir autarquia de trânsito ou ter processo/pedido aberto de municipalização do trânsito local.

Número de veículos registrados x de pessoas habilitadas.

COMO SE CADASTRAR

Após entrar no site do Detran-CE, é preciso clicar na opção "habilitação" e depois em "CNH popular". Em seguida, escolhe o formato de acesso (primeira habilitação); informa o CPF e confirma. Um formulário aparece em seguida onde devem ser preenchidos os dados do candidato.