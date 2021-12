Sistema Verdes Mares vence duas categorias no Prêmio Gandhi de Comunicação 2021

O repórter fotográfico Kid Júnior retratou histórias de carpinteiros navais em Icapuí, no Interior do Ceará. Na Cidade, a profissão é ensinada de pai para filho. A atividade impulsiona a economia local. A foto que estampou a capa da edição do Jornal Diário do Nordeste, em 16 de abril último, levou o segundo lugar na categoria.

Kid, que já venceu em edições anteriores, ressaltou a importância do prêmio e comemorou. "Fiquei muito feliz com o resultado", disse.

Confira a lista de premiados:

Estudante - Mídia Impressa



1. Alunos de Jornal Laboratório da UFC, com a produção “Impressões Sustentabilidade”, com os professores Eugênia Cabral e Edgar Patrício.

2. Alunos da disciplina Jornalismo Especializado da UNI7, com a reportagem Sobre Vidas - Histórias de Superação em Tempos de Pandemia”, publicada na revista Matéria Prima, com a professora Ana Márcia Diógenes.

3. Pedro Gehm de Melo Rocha e Beatriz Bandeira de Freitas, com a reportagem “Pobreza menstrual atinge uma entre quatro mulheres no Brasil”, na disciplina de Jornalismo Impresso da Unifor, com o professor Alejandro Sepúlveda.

Estudante - Mídia Eletrônica



1. Antônio Leonardo de Sousa Reis, que representa a turma do “Laboratório Multimídia”, da UFC, com a produção “Fome de Quê?”.

2. José William Barros, representante da turma de Telejornalismo II da UFC, com o professor Pedro Vasconcelos, autores da produção “Ocupa Marighella”.

3. Nathally Kimberly, representante da turma “Formato Sonoro”, da UFC, com o podcast “Essenciais”.



Estudante - Trabalho de Conclusão de Curso

1. Arthur de Moraes, concludente da Universidade de Fortaleza, com a série de reportagens “Vozes: a identidade indígena dos Jenipapo-Kanindé”, orientado pela professora Vânia Tajra.

2. Manuela Catalina, autora do trabalho “Presença: a motivação na Educação Básica de Fortaleza”. Aluna da UFC, com orientação do prof. Rafael Rodrigues da Costa.

3. Lara Elise, aluna da Uni7, com o trabalho “Torcida LGBTQIA+: um estudo sobre a cobertura esportiva da Vozão Pride na final do Campeonato Cearense 2020”, com orientação da professora Eulália Camurça.

Comunicação Interna

1. Equipe de Comunicação Interna do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, com a produção “Dia Internacional das Pessoas com Deficiência”.

2. Equipe de Comunicação Interna da FIEC, com a produção “Qualificação profissional nos presídios amplia horizontes de internos cearenses”.

3. Equipe de Comunicação Interna da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, com a produção “Mais de 850 cestas arrecadadas durante campanha alimentação são entregues às instituições do CEU”.



Conteúdo Online

1. Irna Cavalcante, com a reportagem “O impacto da pandemia na carreira das mulheres”, publicada no portal O Povo, com edição de Adailma Mendes, Regina Ribeiro e Beatriz Cavalcante; fotografia e vídeo de Francisco Fontenele e Thais Mesquita.

2. Elizabeth Oliveira, com a reportagem “Campanha em Manaus conecta agricultores orgânicos a comunidades em insegurança alimentar”, publicado no site ((O))Eco, com sede em Niterói (RJ).

3. André Jonathas Costa, com a reportagem “Abolição no Ceará: histórias de protagonismos de pessoas negras”, publicado no Serifascast, com sede em Fortaleza.



Radiojornalismo

1. Carla Soraya, Igor Silveira, Tiago Lima e Débora Britto, da Rádio Jovem Pan News, com a série “Geopolítica da fome: de Josué de Castro à pandemia de Covid-19”.

2. Silvio Augusto Couto, Rafael Luis, Ronaldo César e Jorge Luiz, da Rádio FM Assembleia, com a produção “A vida depois dos 18: um lar para quem não foi adotado”.

3. Lyana Ribeito, Daniela de Lavor e Beatriz Irineu, da rádio Verdes Mares, com a reportagem especial “Para além de ser”.



Telejornalismo

1. Lyana Ribeiro, Alessandra Castro, Antônio de Sousa, Aldeson Matos e César Lima, com a produção “Projeto Elas - violência contra a mulher”, exibida na TV Diário.

2. Amanda Nogueira, Danielle Campos, Tony Arruda, Rômulo Dias, Jarbas Melo e Edson Oliveira, com a produção “Nós existimos”, exibida na TV Fortaleza.

3. Aline de Oliveira, Alessandro Torres, Camila Lima, Nilton Alves, Susy Costa, Otávio Augusto, Victória Régia, com a produção “Solidariedade na pandemia”, exibida na TV Verdes Mares.



Fotojornalismo

1. Fabiane de Paula, Camila Lima e Thiago Gadelha, pela fotorreportagem “O que te faz sorrir?”, publicada no jornal Diário do Nordeste.

2. José Sérgio da Cunha Júnior, com a foto “Tradução dos carpinteiros navais em Icapuí”, publicada no Jornal Diário do Nordeste.

3. Fábio Procópio de Lima, com a foto “Um dia pra comemorar”, publicada no O Povo.



Jornalismo Impresso

1. Beatriz Jucá, com a reportagem “Faremos de tudo para ter todos de volta: uma rede de estudantes nas ruas para combater a evasão escolar”, publicada no jornal El País Brasil/Ceará.

2. Gabriela Custódio, autora da reportagem “Esperança vigiada: o que pensam e sentem os vacinadores”, publicada no jornal O Povo.

3. Irna Cavalcante, com a reportagem “Hidrogênio Verde: o caminho do Ceará para conquistar o mundo com energia limpa”, publicada no Jornal O Povo.