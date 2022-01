Serviço de Telessaúde da Sesa atende pessoas com Covid e síndrome gripal; veja como acessar

Em razão da alta incidência de casos de síndrome gripal no Estado, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) ampliou o serviço de seu Núcleo de Telessaúde, que atende, a partir de agora, para além de dúvidas sobre Covid-19. O objetivo é auxiliar no diagnóstico das doenças que possuem sintomas semelhantes.

Diariamente, de 7h às 22h, a população pode entrar em contato por meio do WhatsApp e Telegram no (85) 8439-0647, pelo hotsite Coronavírus, ou ainda nos portais da Sesa e do Governo do Ceará.

A plataforma oferece uma triagem através de inteligência artificial com perguntas sobre sintomas, para identificar os usuários que necessitam de atendimento humano, realizado por um profissional de saúde. Além disso, há opção de acessibilidade para acionar tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Benefício para a rede assistencial

Entre os benefícios do atendimento, segundo diz o articulador do serviço da Sesa e médico de Família e Comunidade, Allan Denizard, estão a facilidade do acesso às dúvidas da população e alívio na demanda em unidades de saúde.

“A telemedicina pode diminuir o fluxo nas unidades e até resolver casos menores. Além da Covid-19, estamos vivenciando também muitos casos de gripe. O atendimento remoto beneficia os usuários sem que eles precisem sair de casa”, pontua.