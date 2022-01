Vacinação de crianças restritas ao leito começa nesta segunda-feira (24) em Fortaleza

A vacinação de crianças de 5 a 11 anos restritas ao leito inicia nesta segunda-feira (24), de acordo com informações da Prefeitura de Fortaleza. Equipes da Atenção Primária à Saúde irão vacinar cerca de 120 crianças em domicílio.

A vacinação do público restrito ao leito será realizada de 8h às 17h. Os pais ou responsáveis devem aguardar a chegada das equipes de vacinação, que trabalham uniformizadas e com equipamentos de proteção individual (EPIs).

Simultaneamente, acontece a vacinação do público infantil por faixa etária, com comorbidade e deficiência permanente.

Crianças com comorbidade

A vacinação de crianças de 5 a 11 de idade com comorbidades e/ou deficiências permanentes inicia neste sábado (22). É preciso que a indicação da condição da criança tenha sido cadastrada na plataforma Saúde Digital.

>> Veja lista de crianças com comorbidades ou deficiência agendadas para sábado (22)

Onde conferir a lista de vacinação de crianças

O agendamento pode ser verificado por meio do Vacine Já, do Aplicativo Mais Saúde Fortaleza e também no site Coronavírus Fortaleza. Para ter acesso ao agendamento, é necessário realizar o cadastro na plataforma Saúde Digital.

Repescagem

A repescagem da vacinação de crianças contra Covid-19 acontece neste fim de semana, em Fortaleza. O momento é dedicado aos que perderam o agendamento da 1ª dose.

No sábado (22), a repescagem será no Centro de Eventos do Ceará, das 9h às 17h, e em quatro postos de saúde (das 9h às 16h). No domingo (23), a vacinação será apenas no Centro de Eventos, das 9h às 17h.

Mutirão de cadastramento

Para ter acesso ao agendamento da vacinação, é necessário realizar o cadastro na plataforma Saúde Digital. Confira o passo a passo.

Para as pessoas sem acesso à internet ou que tenham alguma dificuldade para realizar seu cadastro, a prefeitura de Fortaleza está realizando mutirão de cadastramento nos seguintes locais:

- 12 Secretarias Executivas Regionais

- 4 Cucas (Barra, Jangurussu, Mondubim, José Walter)

- Centro Cultural Canindezinho

- Pracinha da Cultura do Ancuri

- 27 Centros de Referência de Assistência Social (Cras)

- 3 Centros de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH)

- 4 terminais de ônibus (Messejana, Papicu, Antônio Bezerra e Parangaba).

Novos agendamentos

Além da repescagem, o município atenderá também, ao longo do fim de semana, novos agendamentos para o público infantil. É preciso portar documento original com foto e comprovante de residência no local de vacinação.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste