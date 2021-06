O Ceará avançou para a 3ª fase da imunização contra a gripe (Influenza) nesta quarta-feira (9). Nesta etapa, que segue até o dia 9 de julho, podem ser vacinadas pessoas com comorbidades, com deficiências, privadas de liberdade, menores sob medidas socioeducativas e profissionais de seis áreas. O público-alvo previsto é de 922.591 pessoas.

Aqueles que pertencem a grupos de etapas anteriores também podem se vacinar. No Ceará, a meta definida pelo Ministério da Saúde era imunizar 1.293.488​ pessoas, mas somente 24,% desse total foi alcançado, sendo 317.098 vacinados.

Segundo o orientador da célula de Imunização da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), Roberto de Freitas, a cobertura vacinal de 90% deve estar presente em cada um dos grupos prioritários.

“O Estado tem feito uma força-tarefa para divulgar entre sua população e municípios a importância da vacinação contra a gripe. A estratégia do ‘Dia D’ está em curso e vem a ser um momento e oportunidade para ampliar a cobertura vacinal e atualizar os calendários de vacinação, principalmente das crianças”, explica

As prefeituras são responsáveis pela operacionalização do “Dia D” em cada cidade. Por isso, a população deve consultar a data com o seu município.

Quem deve se vacinar contra a gripe nesta etapa

Pessoas com comorbidades;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

trabalhadores de transporte coletivo rodoviário;

Portuários;

Trabalhadores de forças de segurança;

Trabalhadores de salvamento;

Trabalhadores das Forças Armadas;

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade;

Adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas.

Onde se vacinar em Fortaleza

Todos os 116 postos de saúde estão vacinando, das 8h às 17 horas.

Além deles, o Centro de Saúde Meireles tem imunização de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h às 16 horas, na Av. Antônio Justa, 3113.

Quais documentos levar

No ato da vacinação, são exigidos documentos que comprovem a inserção das pessoas no grupo prioritário da 3ª etapa da imunização contra a gripe.

Trabalhadores da segurança

Aos trabalhadores de segurança, de salvamento e das Forças Armadas, será solicitado documento que comprove a vinculação ativa com o serviço.

Pessoas com comorbidades

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade, devem apresentar um documento oficial com foto, exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica.

Pessoas com deficiência permanente

Será considerado, no ato da vacinação, a deficiência autodeclarada.

Pessoas em situação de privação de liberdade e funcionários do sistema

O planejamento e a operacionalização da vacinação nos estabelecimentos penais são articulados pelas secretarias estaduais e municipais da Saúde e a Secretaria da Justiça e Cidadania do Ceará (Sejus).

Legenda: Veja quais são as fases anteriores Foto: Divulgação