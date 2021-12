Saiba por que 8 de dezembro não é mais feriado em Fortaleza e veja em quais cidades continua sendo

Os devotos de Nossa Senhora em Fortaleza viram o 8 de dezembro (dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição) deixar de ser feriado para a data santa ser celebrada no dia 15 de agosto (dia de Nossa Senhora de Assunção) - com um projeto de lei aprovado em dezembro de 2004.

A mudança aconteceu também para permitir a participação dos fiéis na “Caminhada com Maria”, no dia da padroeira da Capital. Pelo menos 35 municípios preservam o feriado.

A alteração ocorreu em dezembro de 2004, quando a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou o projeto de lei sancionado, naquele mesmo ano, pelo então prefeito Juraci Magalhães.

O esforço foi “para fazer o feriado da padroeira de Fortaleza, que era a única cidade do Brasil com o dia da padroeira sem ser feriado”, lembra o à época vereador Walter Cavalcante, um dos autores do projeto.

Havia interesse religioso pela mudança, como lembra o professor Miguel Brandão, membro do Secretariado de Pastoral. “O dia Santo em homenagem à Nossa Senhora era 8 de dezembro e, em Fortaleza, como Nossa Senhora da Assunção era padroeira, se desejava que fosse feriado”, frisa.

Legenda: Diário do Nordeste noticiou a mudança quando houve a aprovação do projeto de lei Foto: Diário do Nordeste

Outros projetos haviam sido elaborados anteriormente, mas foram vetados, como contextualiza o agora deputado estadual Walter Cavalcante. “Para se mudar o projeto teria que excluir uma data que já fosse feriado, que foi dia 8, para colocar a lei da data na padroeira de Fortaleza”, destaca.

Isso aconteceu porque a Lei Nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, estabelece o limite de dias santos em seu Artigo 2º. “São feriados religiosos os dias de guarda, declarados em lei municipal, de acordo com a tradição local e em número não superior a quatro, neste incluída a Sexta-Feira da Paixão”, delimita.

Walter Cavalcante Autor do projeto de lei A ‘Caminhada com Maria’ não era no dia da padroeira da cidade por não ser feriado. Não dava para fazer por causa das pessoas que trabalhavam e não podiam participar. O feriado dá a quantidade de gente que dá hoje: em torno de 2 milhões de pessoas

Feriado em 35 cidades do Ceará

Apesar da mudança na Capital, 35 municípios cearenses mantém o feriado santo de acordo com o limite municipal. As cidades celebram a padroeira com louvores em centenas de capelas, em áreas urbanas e rurais.

Nossa Senhora da Imaculada Conceição é padroeira de Acaraú, Amontada, Aracoiaba, Bela Cruz, Cascavel, Deputado Irapuan Pinheiro, Farias Brito, Granjeiro, Guaramiranga, Hidrolândia, Iracema, Ipaumirim, Ipueiras, Itapiúna, Jaguaretama, Limoeiro do Norte, Madalena, Martinópole, Mauriti, Meruoca, Milhã, Moraújo, Pacatuba, Pacajus, Pacoti, Palhano, Pentecoste, Pindoretama, Porteiras, Potiretama, Quixeré, Redenção, Sobral, Tururu e Quiterianópolis.

Nossa Senhora da Conceição e da Assunção

Nossa Senhora da Conceição professa a fé católica de que a Virgem Maria não foi manchada pelo pecado desde o começo de sua existência - tendo sido escolhida para ser a mãe de Jesus.

Legenda: 35 cidades cearenses, como Sobral, têm a Santa como padroeira e mantém o feriado do dia 8 de dezembro Foto: Mateus Ferreira

A crença é compartilhada pelos fiéis desde o início do cristianismo. O dia ganhou o título de dogma católico em 8 de dezembro 1854, pelo Papa Pio IX.

Nossa Senhora de Assunção lembra da elevação de Maria aos céus. O evento da Assunção foi proclamado pelo Papa Pio XII, em 1950. Na Capital, há o Santuário Nossa Senhora da Assunção em homenagem à padroeira.

Evento religioso

A primeira 'Caminhada com Maria' aconteceu em 2003, um ano antes do projeto de lei ser aprovado na Capital, quando a Arquidiocese de Fortaleza completou 150 anos.

“É um feriado local, porque a liturgia da festa de Nossa Senhora de Assunção no resto do País é no domingo seguinte ao 15 de agosto, mas em Fortaleza - como a data passou a ser feriado - a liturgia foi colocada no mesmo dia”, detalha Miguel Brandão.

Legenda: Registro da última Caminhada com Maria antes da pandemia Foto: Camila Lima

O professor destaca que a santa é padroeira de muitas paróquias espalhadas pelo País, guardando a fé dos seguidores da crença católica. “Nossa Senhora da Conceição é muito amada pelos católicos do Brasil todo, várias cidades tem a festa”, ressalta.