Reinício das aulas da rede municipal de Fortaleza terá exigência de cartão de vacinação e rodízio

Até segunda ordem, conforme atualização sanitária em relação à Covid, as aulas da rede municipal da Capital deverão ter início no dia 1º de fevereiro, uma terça-feira. A Secretaria Municipal da Educação (SME) diz aguardar as devidas orientações das autoridades sanitárias, mas que já se prepara para o início das aulas nos moldes da retomada em outubro de 2021. A novidade é que para aquelas faixas etárias em que a vacinação contra a Covid já foi disponibilizada, será solicitada a carteira de vacinação atualizada de cada estudante para a realização de matrícula e rematrícula.

Em Nota, a SME afirmou que a ausência do documento atualizado não impedirá a matrícula, mas será dado um prazo de 30 dias para regularização, “sob pena de comunicação imediata, por parte das instituições de ensino, ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público, por meio das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude”, diz a Secretaria.

A Pasta já fez uma estimativa de quantos alunos espera que estejam vacinados. “A partir do mapeamento realizado pela Rede de Ensino, já foram cadastrados 99% dos 73.428 dos estudantes matriculados, na faixa etária de 12 a 17 anos. Deste total, 91% dos alunos já receberam a primeira dose da vacina.

Para viabilizar o acesso destes estudantes, no mês de novembro, a SME iniciou uma ação estratégica de transporte para levá-los aos postos de saúde da Capital. É importante destacar que as estratégias continuam para que 100% dos estudantes recebam a vacina”, enfatiza a nota da Secretaria Municipal de Educação (SME).

A diarista Clésia Leitão aguarda o reinício das aulas para sua filha Estéfani, de nove anos, porque não quer que ela se atrase ainda mais nos estudos. “Se dentro da escola é difícil aprender, imagina em casa. Eu não sei como os professores vão fazer, porque 2021 foi um ano que ela não rendeu muita coisa não”.

Rede estadual

O ano letivo da Rede Estadual de Ensino, responsável direta pela oferta do Ensino Médio, tem início previsto para 31 de janeiro e será presencial. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), as orientações para o retorno presencial são discutidas e determinadas pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia. Haverá exigência do comprovante de vacinação do estudante com idade igual ou superior a 12 anos, mas a ausência não impedirá a matrícula - um prazo de 30 dias será dado para regularização.

Protocolos sanitários

Faltam, praticamente, três semanas até as aulas nas redes públicas municipal e estadual, mas profissionais de saúde reiteram a importância da medição de casos de Covid, bem como influenza, para uma real definição de se vale a pena a retomada no período previsto.

Ricardo Sampaio. Epidemiologista “Ficar indo e voltando será um desgaste muito grande para a comunidade escolar, então somente com o cumprimento de protocolos, mas especialmente com a estabilidade de casos da nova variante ômicron será possível dizer que a retomada será gradual e permanente. Até lá será importante prudência, e que os pais cobrem de seus filhos essa disciplina da etiqueta sanitária”.

Professora da Rede Estadual de Ensino em Jaguaribe, Águeda Nogueira aguarda com ansiedade o reinício das aulas, mas ainda não está confiante de que não haverá mudança no calendário “tendo em vista o aumento dos casos de Covid. Acho difícil uma retomada presencial se estivermos vivendo uma terceira onda”, afirma a educadora, mas conta com o apoio dos pais na disciplina para as regras sanitárias.

“Toda educação se começa de casa, e mais do que nunca precisamos que os pais preparem os filhos para se protegerem e aos outros quando as aulas presenciais forem retomadas”.

