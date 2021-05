Professores de Maranguape começam a ser vacinados contra a Covid-19

Os primeiros professores cearenses imunizados contra a Covid-19 no Ceará receberam a vacina nesta quinta-feira (27), em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. A meta para o dia é de atender 1.200 profissionais.

Com o início do processo no Município, já se fala numa expectativa de retorno gradual das atividades presenciais nas escolas locais, a medida que a categoria for sendo imunizada. É o que estima o prefeito, Átila Câmara.

"Isso já é um primeiro passo para que possamos iniciar a abertura das escolas pelo menos de forma híbrida. Os professores estando imunizados poderão já frequentar a escola, fazer um melhor planejamento, que alia um ensino à distância com ensino presencial", disse.

Veja fotos da vacinação:

Embora admita a necessidade de um retorno com bastante cautela, a volta à sala de aula de forma presencial é a expectativa do professor da rede estadual no Município, Robson Rodrigues, vacinado nesta tarde.

"O ensino remoto, por mais esforços que estamos fazendo, está sendo difícil. Trabalhamos além do nosso horário, temos alunos à noite, pois muitos só tem acesso nesse momento, e esperamos, com a vacina, que possamos aos poucos voltar à nossa rotina e assim dar prosseguimento ao ensino dos nossos estudantes", fala.

Legenda: Na tarde desta quinta-feira, os professores receberam a vacina em um drive-trhu instalado em frente ao paço municipal Foto: Thiago Gadelha

Nos distritos da cidade, a categoria foi atendida nos postos de saúde pela manhã. Já nesta tarde, os professores receberam a vacina em um drive-thru instalado em frente ao Paço Municipal.

Segundo a Prefeitura, o município dispõe de 2,3 mil doses de vacinas da AstraZeneca para a aplicação, e o processo deve avançar a medida que novas doses foram chegando.

Comprovação por documentos

Para terem direito à vacina, os professores devem apresentar documentos comprobatórios do exercício da profissão, como declaração ou contracheque, além de documentos usuais com foto, como cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou RG.

O município esclarece, ainda, que estão sendo vacinados apenas os professores "na ativa" e que receberam a confirmação do agendamento.