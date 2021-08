População estimada do Ceará ultrapassa 9,2 milhões em 2021, aponta IBGE

O total de habitantes no Ceará chegou a 9.240.580 milhões até o último dia 1º de julho, data de referência do novo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em números absolutos, houve um salto de 53.477 pessoas em relação a 2020, quando o Estado tinha 9.187.103 milhões de moradores.

Ao todo, a população brasileira foi estimada em 213.317.639. Os dados foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (27).

No Nordeste, o Ceará é terceiro estado com o maior volume de habitantes, atrás apenas da Bahia (14.985.284) e Pernambuco (9.674.793). Completam a lista: Maranhão (7.153.262), Paraíba (4.059.905), Rio Grande do Norte (3.560.903), Alagoas (3.365.351), Piauí (3.289.290) e Sergipe (2.338.474).

Entre os 184 municípios cearenses, a Fortaleza segue no topo com 2,7 milhões de habitantes, o que representa um aumento de 0,62% se comparado aos 2.686.612 residentes do ano passado.

A Capital, inclusive, é a quinta cidade brasileira mais populosa. Na liderança do grupo está São Paulo, com 12,4 milhões de habitantes, seguido por Rio de Janeiro (6,8 milhões), Brasília (3,1 milhões) e Salvador (2,9 milhões).

Confira os 10 municípios mais populosos do Ceará

Fortaleza 2.703.391

Caucaia 368.918

Juazeiro do Norte 278.264

Maracanaú 230.986

Sobral 212.437

Crato 133.913

Itapipoca 131.687

Maranguape 131.677

Iguatu 103.633

Quixadá 88.899

Veja as 10 cidades menos populosas do Estado

Guaramiranga 5.073

Granjeiro 4.784

Baixio 6.318

Potiretama 6.455

Pacujá 6.565

Ereré 7.254

São João do Jaguaribe 7.557

Antonina do Norte 7.402

Altaneira 7.712

Umari 7.740

Pandemia

O gerente de Estimativas e Projeções de População do IBGE, Márcio Mitsuo Minamiguchi, pondera, no entanto, que os dados atuais não consideram os efeitos da crise sanitária provocada pela Covid-19, como o excesso de mortes entre idosos e diminuição dos nascimentos com base dos dados do Registro Civil e do Ministério da Saúde.

“Como a pandemia ainda está em curso e devido à ausência de novos dados a respeito da migração, que juntamente com a mortalidade e fecundidade constituem as chamadas componentes da dinâmica demográfica, ainda não foi elaborada uma projeção da população para os estados e o Distrito Federal que incorpore os efeitos do contexto sanitário atual na população”, complementa Minamiguchi.

Legenda: Fortaleza é a 5ª cidade do Brasil com o maior número de habitantes Foto: Divulgação/IBGE

Resumo nacional

São Paulo continua como município mais populoso, com 12,4 milhões de pessoas.

Quatro cidades têm menos de mil habitantes, sendo Serra da Saudade (MG) a menor, com apenas 776 moradores.

Pouco mais da metade da população concentra-se em 5,8% dos municípios.

21,9% da população está concentrada em 17 municípios, todos com mais de um milhão de habitantes, sendo que 14 são capitais.

Em 2021, 49 municípios tinham mais de 500 mil habitantes.

As Estimativas da População não contemplam os efeitos da pandemia.

