Polícia Militar dispersa banhistas da faixa de areia na Praia do Futuro

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) dispersou, na manhã deste domingo (9), banhistas que estavam na Praia do Futuro, em Fortaleza. O local estava com movimentação maior que no sábado (8), primeiro dia de reabertura das barracas de praia nos fins de semana.

Conforme apuração do Sistema Verdes Mares, a orientação dos agentes era "ou fica na barraca, ou no mar". Os banhistas, ao saírem da água, são orientados a voltar para as barracas ou sair do local. A atuação é respaldada pelo decreto estadual com medidas de prevenção contra a Covid-19.

O uso de praias está permitido para práticas esportivas ou físicas individuais, com, no máximo, três pessoas — acima disso, a atividade é considerada coletiva. Já as barracas de praia podem funcionar para a atividade de alimentação fora do lar.

Liberação

Este fim de semana é o primeiro com reabertura das barracas de praia no Estado. Estabelecimentos desse tipo estavam com funcionamento vedado aos sábados e domingos em razão do lockdown, o qual foi revogado pela gestão estadual.

As barracas de praia podem receber público durante a semana desde o dia 26 de abril. Os protocolos sanitários para que esses empreendimentos funcionem indica limitação do atendimento em até 40% da capacidade e proibição de piscinas e parques aquáticos.

O funcionamento é permitido apenas para a atividade de restaurante, que também deve seguir os parâmetros estipulados pelo documento.

Na noite dessa sexta-feira (7), Camilo Santana anunciou que não haverá avanço da flexibilização das restrições a atividades econômicas e serviços no Estado nesta semana. A decisão foi motivada pela preocupação com as taxas altas de positividade de exames, que indicam alta circulação viral em território cearense.