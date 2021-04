Polícia encerra manifestação contra o fechamento das academias no Ceará

Entidades que representam academias de ginástica realizaram, nesta segunda-feira (19), carreata para protestar contra a exclusão do setor no plano de retomada das atividades econômicas, no Ceará. O ato, que descumpre o que está previsto no decreto de isolamento social, foi impedido pela Polícia.

Iniciada às 14 horas, na avenida Washington Soares, a carreata foi encerrada após 30 minutos, quando já estava na avenida Dom Luís.

De acordo com a presidente do Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região (CREF5-CE), Andréa Benevides, cerca de 50 profissionais participaram da manifestação.

Legenda: Protesto foi encerrado por descumprir o decreto de isolamento social Foto: Divulgação ./ CREF5-CE

“Mais uma vez não conseguimos uma devolutiva dos governos do Estado e Município. Nós, os profissionais de educação física, estamos muito insatisfeitos com a forma que estamos sendo tratados, sem poder se organizar com pelo menos uma previsão de reabertura”, explicou.

“Muitos fecharam as portas e os que restaram estão passando necessidade”, complementou.

O plano de reabertura apresentado pelo setor inclui retomada em três fases, começando com 30% do número de clientes e respeitando os horários previstos no toque de recolher.

As segundas e terceiras fases ampliariam a capacidade de público para 50% e 70%, respectivamente.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes à Polícia Militar do Ceará (PMCE) sobre o encerramento do protesto e aguarda retorno.

O QUE PERMANECE PROIBIDO DE FUNCIONAR

Academias

Espaços coletivos em condomínios

Parques aquáticos

Barracas de praia

Cinemas

Museus e teatros, públicos ou privados

ATIVIDADES LIBERADAS NO CEARÁ

Serviços públicos essenciais;

Farmácias;

Supermercados/congêneres;

Indústria;

Postos de combustíveis;

Hospitais e demais unidades de saúde e de serviços odontológicos e veterinários de emergência;

Laboratórios de análises clínicas;

Segurança privada;

Imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral;

Funerárias

VEJA OS DETALHES DO DECRETO

O Ceará continua em isolamento social, com toque de recolher todos os dias das 20h às 5h;

Comércio de ruas e serviços, como restaurantes, funciona das 10h às 16h, com 25% de capacidade de atendimento;

Shoppings, incluindo praça de alimentação, funciona das 12h às 18h, com limitação de 25% da capacidade;

Construção civil pode iniciar as atividades a partir das 7h (no decreto anterior, o segmento podia começar atividades às 8h);

Isolamento social rígido, o lockdown, foi mantido nos fins de semana, funcionando apenas as atividades essenciais;

Na educação, o ensino infantil, que estava liberado até os 3 anos, foi ampliado, permitindo atividades presenciais para crianças de 4 e 5 anos, além do 1º e 2º anos do ensino fundamental, com 35% da capacidade;

Igrejas estão autorizadas a receber no máximo 10% da capacidade e segue valendo recomendação para que celebrações sejam virtuais;