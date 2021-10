Pistas de skate serão construídas na Beira-Mar de Fortaleza; obra deve ficar pronta em 7 meses

Somando-se às intervenções urbanísticas do projeto da ‘nova’ Beira-Mar, Fortaleza passará a contar com novas pistas de skate após a construção do skatepark da avenida Beira Mar.

O prefeito Sarto Nogueira (PDT) assinou a ordem de serviço para a obra nesta terça-feira (19), oficializando, assim, o início das intervenções para a construção do novo equipamento, a ser instalado em frente ao Clube Náutico Atlético Cearense.

Segundo a Prefeitura, será investido R$ 1,08 milhão na construção de mais de 2 mil metros quadrados de área destinados à prática de skate, com complexo arborizado. As obras terão prazo de 7 meses de execução.

Para contemplar todas as modalidades do esporte e níveis de seus praticantes, haverá uma pista no formato bowl, destinada aos skatistas mais experientes, além de um grande complexo de pistas para o “street skate” (pista de rua), modalidade em que vários obstáculos simulam elementos arquitetônicos urbanos para que o praticante realize manobras.

Veja maquete do skatepark

Papel social

“O skatepark é mais um equipamento de estímulo ao esporte instalado na avenida Beira Mar. O skate foi uma modalidade de grande destaque este ano com os Jogos Olímpicos em Tóquio e acreditamos que o novo espaço irá contribuir, ainda mais, para o crescimento do esporte no Estado, além de ter um papel social importante no desenvolvimento dos jovens de Fortaleza”, avalia o titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias.

Ele reforça que o Projeto Beira-Mar de Todos, que prevê a requalificação da área, está "praticamente concluído", com mais de 97% da obra entregue.

No entanto, "algumas obras acessórias ainda estão sendo feitas, como a nova feirinha da Beira-Mar e uma delas está iniciando agora, que é exatamente o skatepark. Ele vem complementar todo esse parque esportivo que vem sendo implantado e que já está em funcionamento na Beira-Mar".

Legenda: Um grande complexo de pistas para o “street skate” (pista de rua) vai permitir que praticantes do esporte realizem manobras Foto: Reprodução

Menor custo de manutenção

Além de ser um "projeto novo", soma Dias, o equipamento atende aos padrões internacionais de segurança e qualidade. Com isso, os custos de manutenção devem ser reduzidos, prevê o secretário.

"Vai ser muito importante, depois de ser entregue o equipamento, a forma como ele vai ser mantido, como vai ser controlado o acesso das pessoas para que ele possa ser democrático, mas também possa preservar o patrimônio público para que dure mais".

Leia Mais Metro Veja locais onde praticar skate e projetos de ensino gratuito em Fortaleza

'Nova' Beira-Mar tem 97% das obras executadas

Novo piso, equipamentos de esporte e lazer, banheiros públicos, quiosques, ampliação das vagas de estacionamento, estão entre as intervenções realizadas na avenida Beira Mar.

Estão em andamento ações de urbanização na orla, como paisagismo, revestimentos dos quiosques, acabamentos de piso e a construção da nova feirinha, projeto que prevê a construção de 707 boxes comerciais para a venda de artesanatos e produtos regionais.

Ao todo, são mais de 66 mil m² de área urbanizada, no trecho entre a avenida Rui Barbosa e a rua Tereza Hinko. As intervenções são uma continuação das obras de requalificação já realizadas desde o novo Mercado dos Peixes, no Mucuripe, até o calçadão na Estátua de Iracema, às margens do Riacho Maceió.