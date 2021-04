Feirinha da Av. Beira-Mar ganhará estrutura com mais de 3 mil metros quadrados em Fortaleza

O prefeito Sarto Nogueira assinou, nesta terça-feira (13), a ordem de serviço para a construção da Feirinha na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. Com previsão de entrega em cinco meses, o empreendimento representa um investimento de R$ 9,1 milhões.

No total, serão erguidos 707 boxes em 3 mil metros quadrados de área construída. A estrutura deve oferecer aos feirantes "mais sombreamento e ventilação, permitindo a atividade comercial no período diurno", detalhou o Município.

Legenda: O projeto deve custar R$ 9,1 milhões Foto: divulgação Legenda: Ao todo, serão confeccionados 707 boxes Foto: Divulgação Legenda: A estrutura foi projetada para oferecer mais sombreamento e ventilação, permitindo a atividade comercial no período diurno Foto: divulgação

O projeto prevê a construção de uma sede para a Associação dos Feirantes da Beira-Mar, além de um local reservado para serviços como caixa eletrônicos.

Atualmente, a feira não está funcionando devido à pandemia do novo coronavírus.

A ação, que faz parte do conjunto de obras de requalificação do entorno da via, deve oferecer aos empreendedores uma "infraestrutura adequada, melhores condições para trabalhar e atender os turistas", informou a Prefeitura da Capital. A feirinha antes funcionava de forma improvisada no local.

Rampa de acesso para embarcações

Além do novo local para a feirinha, a avenida ganhará um espaço destinado às embarcações, com 18 guarderias e rampa de acesso. Conforme a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), as obras, que foram anunciadas em março, devem ser concluídas no fim do ano.

A estrutura terá 886,50 m² com pergolado em madeira, construído sobre uma plataforma em madeira sintética. O deslocamento será facilitado através de uma rampa que possibilitará a chegada de embarcações até o Mercado dos Peixes.

Com um orçamento de R$ 1,3 milhão, o projeto está em fase de licitação. O anúncio da empresa contratada para execução da obra será ainda em abril.