Nova Beira-Mar ganhará 18 guarderias e rampa de acesso para embarcações

O projeto da Nova Beira-Mar de Fortaleza contará com um espaço destinado às embarcações, com 18 guarderias e rampa de acesso. Conforme a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), as obras iniciam no mês de abril e devem ser concluídas no fim do ano.

A estrutura terá 886,50 m² com pergolado em madeira, construído sobre uma plataforma em madeira sintética. O deslocamento será facilitado através de uma rampa que possibilitará a chegada de embarcações até o Mercado dos Peixes.

Com um orçamento de R$ 1,3 milhão, o projeto está em fase de licitação. O anúncio da empresa contratada para execução da obra será anunciado ainda em abril.

"A guarderia é mais uma obra que potencializa o espírito democrático da Beira Mar. As intervenções vão permitir uma melhor condição de compartilhamento do espaço entre os frequentadores do calçadão e os pescadores, que também utilizam a área para exercerem a sua profissão, que é tão tradicional na região", avalia o secretário municipal da Infraestrutura, Samuel Dias.