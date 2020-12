Operação Natal Seguro 2020 reforça segurança dos motoristas nas rodovias estaduais do Ceará

A Polícia Militar inicia ao meio-dia desta quinta-feira (24) a Operação Natal Seguro 2020 com o objetivo de reforçar a segurança dos motoristas nas rodovias estaduais do Ceará no período natalino. As ações vão até às 20h do próximo domingo (27). A atuação dos agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) também vai incluir a fiscalização do uso da máscara de proteção.

O tenente-coronel Alexandre Holanda, informou que os trechos com maiores incidências de acidentes e onde ocorre maior fluxo de automóveis terão prioridade na fiscalização. "A ação é realizada de forma estratégica, dando preferências aos trechos com maior acidentalidade e fluxo intenso de veículos. O policiamento é realizado por blitze barreiras e/ou itinerantes, objetivando garantir a segurança dos usuários das rodovias estaduais e da população em geral", esclareceu.

Vão participar da operação, 354 policiais militares trabalhando nas rodovias estaduais que passam em Fortaleza, na Região Metropolitana e também do interior do Estado. Serão usados 87 veículos, entre carros e motocicletas, 20 guinchos, 28 postos fixos, 12 postos avançados e etilômetros, além do policiamento a pé.

Diante do contexto da pandemia de Covid-19, os policiais também farão uma abordagem educativa com orientações aos motoristas sobre a importância do uso da máscara. Em caso de resistência, haverá a condução até uma delegacia de Polícia Civil.

