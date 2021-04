Operação da Capitania dos Portos do Ceará termina com três embarcações apreendidas em março

Somente no mês de março, a Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) emitiu 15 notificações por irregularidades de embarcações em praias e lagoas de Fortaleza, Aquiraz, Caucaia, Cascavel, São Gonçalo do Amarante e Trairi.

Destas, três embarcações foram apreendidas por oferecer risco a vida humana no mar, comprometer a segurança da navegação ou por poluição hídrica.

Durante o mês, a Capitania abordou 179 embarcações nos seis municípios. Durante os trabalhos, os agentes orientaram os tripulantes e integrantes de comunidades visitadas quanto às medidas de prevenção e enfrentamento à Covid-19.