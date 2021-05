Novo lote com 231.500 da vacina AstraZeneca chega ao Ceará

O novo lote com 231.500 da vacina AstraZeneca chegou ao Ceará na madrugada desta quarta-feira (26), no Aeroporto de Fortaleza. Segundo o governador Camilo Santana, com esta 28ª remessa, o Ceará dará continuidade à campanha de vacinação em todo o Estado.

Mais doses

“Seguimos na luta diária para conseguir mais vacinas para todos os cearenses. Não descansarei até que todos os cearenses sejam vacinados, pois a única forma de voltar à normalidade e acabar com essa pandemia é com a vacinação”, afirmou.

Mais de 24 mil doses do imunizante da Pfizer são esperados pelo Estado. O governador Camilo Santana informou que o carregamento deve chegar ainda nesta quarta-feira, às 22h.

Legenda: Camilo anunciou que o Ceará vai receber ainda nesta quarta-feira (26) um novo lote de vacinas Foto: Reprodução

Repescagem

Nesta quarta (26) e na quinta (27), a Prefeitura de Fortaleza fará a repescagem do público-alvo da 3ª fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 que faltou ao agendamento para receber o imunizante. A vacinação ocorre com o imunizante da Universidade de Oxford/AstraZeneca.

O primeiro grupo a ser contemplado é de pessoas entre 50 a 59 anos já nesta quarta-feira (26). Na quinta-feira (27), será a vez de pessoas de 18 a 49 anos.

Locais

As pessoas serão recebidas das 9h às 17h na Arena Castelão, no Centro de Eventos, no Sesi Parangaba, no Shopping RioMar Fortaleza ou em um dos quatro Cucas.

De acordo com o prefeito Sarto Nogueira, a imunização tem como foco alcançar as pessoas "que foram agendadas e, por algum motivo, não puderam se vacinar contra a Covid-19".

Grupos prioritários da 3ª etapa do plano de vacinação

Gestantes e puérperas, independente de comorbidades, acima de 18 anos;

Pessoas entre 18 e 54 anos com comorbidades e deficiência permanente.

"Se você faz parte da 3ª fase da campanha, possui uma das comorbidades elencadas pelo Ministério da Saúde como prioritárias e ainda não foi convocado, é importante conferir todas as informações no site Vacine Já", orientou o gestor.

O alerta está sendo reforçado depois da titular da secretaria municipal de Saúde, Ana Estela Leite, divulgar nessa segunda-feira (24) que 25 mil pessoas aptas para a 3ª fase ainda não identificaram a comorbidade no Saúde Digital.

Veja lista de comorbidades tidas como prioritárias:

Foto: Divulgação/Ministério da Saúde

LOTES RECEBIDOS PELO CEARÁ

1º Lote (18/1/2021) 229.200 doses - CoronaVac/Sinovac

2º Lote (23/1/2021) 72.500 doses - Oxford/AstraZeneca

3º Lote (25/1/2021) 33.200 doses - CoronaVac/Butantan

4º Lote (6/2/2021) 115.000 doses - CoronaVac/Butantan

5º Lote (24/2/2021) 80.500 doses - Oxford/AstraZeneca

6º Lote (24/2/2021) 49.200 doses - CoronaVac/Butantan

7º Lote (3/3/2021) 115.600 doses - CoronaVac/Butantan

8º Lote (10/3/2021) 109.800 doses - CoronaVac/Butantan

9º Lote (17/3/2021) 187.400 doses - CoronaVac/Butantan

10º Lote (20/3/2021) 162.600 doses - CoronaVac/Butantan e 20.250 doses - Oxford/AstraZeneca

11º Lote (26/3/2021) 124.400 doses - CoronaVac/Butantan e 33.700 doses - AstraZeneca

12º Lote (1º/4/2021) 371.750 doses - 344 mil doses de CoronaVac e 27.750 de AstraZeneca

13º lote (8/4/2021) 170.450 doses - 91.250 doses de AstraZeneca e 79.200 da CoronaVac

14º lote (16/4/2021) 234.700 doses - 141.500 da AstraZeneca e 93.200 da CoronaVac

15º lote (23/4/2021) 128 mil doses - 103 mil doses da AstraZeneca e 25 mil da CoronaVac

16º lote (29/4/2021) 192.050 doses - 3,8 mil doses da CoronaVac e 188.250 da AstraZeneca

17º lote (1º/5/2021) 11,6 mil doses - CoronaVac/Butantan

18º lote (3/5/2021) 15.550 doses da Pfizer/BioNTech e 255.750 doses de Oxford/AstraZeneca

19º lote (6/5/2021) 162.100 doses - Oxford/AstraZeneca

20º lote (7/5/2021) 28 mil doses - CoronaVac/Butantan

21º lote (7/5/2021) 11 mil doses - CoronaVac/Butantan

22º lote (10/5/2021) 45.690 doses - Pfizer/BioNTech

23º lote (13/5/2021) 70 mil doses - CoronaVac/Butantan e 103.750 doses - Oxford/AstraZeneca

24º lote (14/5/2021) 41,6 mil doses - CoronaVac/Butantan

25º lote (15/5/2021) 25.020 doses - CoronaVac/Butantan

26º lote (18/5/2021) 240,2 mil doses - Oxford/AstraZeneca

27º lote (18/5/2021) 25.740 doses - Pfizer

28º lote 26/5/2021) 231.500 - Oxford/AstraZeneca