Novo decreto tem primeiro fim de semana com restaurantes abertos até 1h; veja mudanças

Com o afrouxamento de mais algumas medidas, o atual decreto restritivo do Ceará passou a valer na segunda-feira (20). Neste primeiro fim de semana (25 e 26 de setembro) com as novas regras em vigor, pela primeira vez desde março último, quando foi decretado o lockdown, os restaurantes ficarão abertos até a 1h.

Também estarão autorizados eventos em condomínios. Dentre as outras principais mudanças do novo texto, estão a liberação para evento-teste para jogo de futebol com a presença de público e a permissão para as instituições de ensino receberem 100% da capacidade de alunos nas aulas presenciais.

Outra modificação foi o toque de recolher, que agora é exigido durante apenas três horas, das 2h às 5h. As medidas seguirão até 5 de outubro próximo.

A secretária Executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria de Saúde (Sesa), Ricristhi Gonçalves, analisou que o cenário epidemiológico “é favorável” diante da redução de óbitos, casos e internações em razão do novo coronavírus, mas ponderou que a vacinação é fundamental para manter o quadro.

Além disso, acrescentou, medidas de prevenção, incluindo o uso de máscaras e o distanciamento social ainda são cruciais.

Veja o que muda neste 1º fim de semana com o novo decreto em vigor

Eventos Sociais

Os eventos sociais estão liberados desde o fim de julho. No novo decreto, a capacidade em espaços fechados passa de 150 para 200 pessoas, e de 300 para 400 em locais abertos. Outra novidade é a permissão para que os eventos aconteçam nos salões de condomínios. O empreendimento, no entanto, deve autorizar o evento e ser responsável por fiscalizar todos os protocolos exigidos. As regras são as mesmas vigentes em buffets: Comprovação de das duas doses da vacina ou testagem negativa para Covid-19;

Exame deve ser do tipo antígeno ou RT-PCR feito em, no máximo, 48 horas antes do evento. Restaurantes Os estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar tiveram o horário de funcionamento ampliado de meia-noite para até 1h. Outra mudança é a permissão de até oito pessoas por mesa, duas a mais que o liberado anteriormente. Veja os horários dos estabelecimentos Restaurantes: podem funcionar até 1h, com ampliação da capacidade por mesa para 8 pessoas

Salões de festas em condomínios: estão liberados, mas adotando os mesmos protocolos utilizados em buffets

Eventos sociais e corporativos: passam a ter 200 pessoas em ambientes fechados e 400 em ambientes abertos

Toque de recolher: passa a ser das 2h às 5h

Horário do comércio de rua: das 8h às 22h

Horário das academias: das 5h30 às 22h30