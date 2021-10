North Shopping Fortaleza completa 30 anos com sorteio e novidades para os próximos meses

Um dos espaços comerciais mais tradicionais da capital cearense, o North Shopping Fortaleza (@northshoppingfortaleza) está prestes a completar 30 anos em atividade. Para celebrar a ocasião, o equipamento prepara uma série de ações para os próximos meses. A partir do próximo dia 20 de outubro, será lançada a campanha oficial, que irá sortear um apartamento da Moura Dubeux Engenharia e um Jeep Renegade zero km.

A ação segue até o mês de dezembro, sendo válida a participação para compras acima de R$ 250. De acordo com Lia Carvalho, gerente de marketing do North Shopping, o foco da campanha está em celebrar as histórias que os clientes construíram junto ao shopping.

Inaugurado oficialmente em 25 de outubro de 1991, explica Lia Carvalho, o North Shopping chegou ao bairro São Gerardo como uma forma de descentralizar os grandes pontos comerciais na cidade, que estavam instalados no entorno da Aldeota. “A inauguração marcou uma nova dinâmica na região, estimulando o fluxo e circulação de pessoas, bem como a instalação de diferentes serviços em regiões mais afastadas do centro da cidade, que até então era concentrador do comércio na capital.”

Fruto de uma parceria entre as famílias Gomes e Hamuche, em 2015 o North Shopping passou a ser administrado pela Ancar Ivanhoe, que realizou uma revitalização no espaço. Entre as mudanças, estão a nova fachada, mudança na área de circulação, expansão da praça de alimentação, novas lojas, e outras. Atualmente, 260 lojas e quiosques estão presentes no equipamento.

“Com forte ligação com seu entorno, o empreendimento vem realizando ações em diversas frentes ao longo dessas três décadas, incluindo iniciativas de caráter social, ambiental e educacional, além de promover entretenimento e cultura, a partir do contato sistemático com artistas cearenses e diferentes formas de arte”, analisa Lia.

Acerca de como o shopping trabalhou durante os períodos mais intensos da pandemia em Fortaleza, a gerente explica que o espaço adotou serviços de delivery, drive-thru e Retire Aqui para manter as operações. Em comparação com o ano passado, 2021 vem apresentando uma melhora no número de frequentadores do North Shopping, com crescimento de 13%.

Acessibilidade

No próximo mês de novembro, o North Shopping passará a contar com um serviço de mapas indoor voltado para pessoas com deficiência visual, a partir de áudio descrição do mapeamento da estrutura. “Por meio de aplicativo, o projeto Rota da Visibilidade permite que o cliente seja georreferenciado por áudio e acesse os corredores com indicações sonoras de operações e quiosques, separadas por segmento, banheiros, guichês de atendimento, elevadores e demais espaços internos”, explica Lia Carvalho. O projeto é realizado em parceria com a consultoria do Instituto dos Cegos, Instituto Humanus e com tecnologia da empresa ZAPT.

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza