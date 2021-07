Não houve aplicação de vacina vencida em Fortaleza, diz prefeitura; veja o que dizem outras cidades

A Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), negou a aplicação de 63 doses vencidas da vacina AstraZeneca na Capital. Matéria da Folha de S.Paulo, divulgada nesta sexta-feira (2), aponta que, pelo menos, 710 pessoas no Ceará teriam sido vacinadas contra a Covid-19 com as doses vencidas.

Em Fortaleza, especificamente, os imunizantes pertenceriam aos lotes 4120Z005 e CTMAV501, com datas respectivas de vencimento em 14 de abril e em 30 de abril. E teriam sido aplicados em sete postos de saúde.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a SMS informou que, em relação às 63 doses supostamente fora do prazo, "pode ter ocorrido alguma inconsistência no sistema ou erro de digitação".

Segundo a Pasta, o lote 4120Z005 foi recebido entre os dias 25 de janeiro e 10 de fevereiro, e sua distribuição foi finalizada em 14 de fevereiro.

"Ressaltamos que o frasco da vacina Covishield (Fiocruz) de 10 doses, distribuído naquele período, após aberto deve ser consumido em até 6h, o que impossibilita que ele tenha permanecido nos centros de vacinação após sua validade, em 14 de abril de 2021", soma a secretaria.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Já sobre o lote CTMAV505, para o qual consta uma única dose aplicada na UAPS Viviane Benevides, houve "total distribuição para os centros de vacinação em 12 de maio, o que também inviabiliza o consumo após o dia 31 de maio, data da sua validade, tendo em vista o prazo para utilização após a abertura do frasco", garante a SMS.

Por fim, a Pasta ressalta que a Prefeitura conta com um sistema que permite o rastreamento de todas as 1.488.652 doses já aplicadas. "Os casos de possíveis equívocos correspondem a 0,004% deste total. Os usuários destes lotes podem conferir no seu cartão as datas de aplicação".

Sesa diz não ter distribuído vacinas vencidas

Além de Fortaleza, a matéria da Folha de S.Paulo afirma que outras 57 cidades cearenses teriam recebido doses de três lotes distintos (4120Z001, 4120Z005 e CTMAV505) com prazo de validade expirados. No Brasil, como um todo, teriam sido cerca de 26 mil doses em 1.532 municípios brasileiros.

Em nota, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) declarou não ter distribuído vacinas contra a Covid fora da validade no Estado. E garantiu que, ao contrário do que consta no levantamento da publicação, teve acesso somente a doses referentes a dois lotes: o 4120Z005, recebido em 23 de janeiro de 2021 e com validade em 14 de abril de 2021; e o CTMAV505, recebido em 26 de março de 2021, com validade em 31 de maio de 2021.

A Sesa nega ter recebido qualquer imunizante pertencete ao lote 4120Z001, com validade em 29 de março. Levantamento da reportagem conta uma única dose do lote aplicada fora do prazo no município de Tamboril (veja o que diz o município a seguir). Cabe lembra que esta matéria está em constante atualização.

Veja o que dizem outras cidades:

Icó

Secretário de Saúde de Icó, Dr. Marcos Barreto confirma que o município recebeu vacinas do lote 4120Z005, mas garante que todas as doses, inclusive as 34 supostamente vencidas, foram aplicadas dentro do prazo de validade (14 de abril).

“Elas [doses] chegaram [por volta do] dia 25 de janeiro e foram aplicadas entre 28 de janeiro e 5 de fevereiro, bem antes do prazo de validade, que era 14 de abril. Porque foram distribuídos frascos pra algumas equipes, [outros] frascos pra outras”, justifica o secretário, endossando que, tão logo chega, a vacina é aplicada.

Iguatu

Até o momento, não encontrou nenhum imunizante vencido nos registros.

Tamboril

De acordo com o secretário de saúde de Tamboril, Pretinho Farias, pode ter ocorrido um erro de digitação ou equívoco que justifique a notificação de uma única dose do lote 4120Z001 na cidade. "O que pode ter ocorrido é algum erro de digitação ou alguma informação errada no controle de vacinas. Mas vamos averiguar".