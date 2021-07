Secretaria da Saúde do Ceará diz não ter distribuído vacinas vencidas contra a Covid

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou não ter distribuído vacinas contra a Covid fora da validade no Estado. Levantamento do jornal Folha de São Paulo divulgado nesta sexta-feira (2) revela que cerca de 26 mil doses de lotes com prazo de validade expirados da AstraZeneca teriam sido aplicadas em 1.532 municípios brasileiros, sendo 58 no Ceará.

Segundo o levantamento do jornal, feito com base em dados do Ministério da Saúde, pelo menos 710 pessoas no Ceará teriam sido vacinadas contra a Covid-19 com doses vencidas da AstraZeneca.

A cidade no Estado que mais teria aplicado doses vencidas, ainda conforme a Folha de São Paulo, foi Potengi, 173 no total. Em seguida vêm Fortaleza, com 63 doses aplicadas e Guaraciaba do Norte, com 59.

A Secretaria da Saúde da Capital (SMS) enviou nota ao Diário do Nordeste negando a aplicação de vacinas vencidas da AstraZeneca.

"A Sesa recebeu dois lotes de imunizantes contra a Covid-19 que estão citados na matéria da Folha de São Paulo. Desde que recebeu as primeiras doses, no dia 18 de janeiro de 2021, o Ceará tem distribuído os imunizantes a todos os 184 municípios com logística desenvolvida pelo Estado por meio de aviões, helicópteros e caminhões", diz a pasta.

"A Sesa controla o envio das vacinas até sair do Central de Armazenamento e Distribuição (Ceadim) do Estado e orienta os municípios sobre a validade das vacinas", explica.

Os lotes mencionados pela secretaria são o 4120Z005, recebido em 23 de janeiro de 2021 e com validade em 14 de abril de 2021; e o CTMAV505, recebido em 26 de março de 2021, com validade em 31 de maio de 2021.

Erro na embalagem

A Sesa explica, ainda, que o Ministério da Saúde informou a ocorrência de um erro na embalagem das doses da Vacina SARS-COV2 - Laboratório AstraZeneca, referente ao lote CTMAV505.

"Apesar de as doses terem vindo direto do laboratório produtor (AstraZeneca), na embalagem primária e secundária consta vencimento em 31/05/2021. No entanto, nas notas de fornecimentos do SIES o prazo de validade está 31/5/2022. A informação da Rede de Frio Nacional é de que a validade correta é 31/05/2022", detalha a secretaria.

O que diz o Ministério da Saúde

Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que nenhuma dose é distribuída vencida e acompanha o prazo de validade rigorosamente. "Conforme pactuado com Conass e Conasems, as doses entregues para as Centrais Estaduais devem ser imediatamente enviadas aos municípios pelas gestões estaduais. Cabe aos gestores locais do SUS o armazenamento correto, acompanhamento da validade dos frascos e aplicação das doses, seguindo à risca as orientações do Ministério".

A Pasta afirma ainda que "segundo a orientação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), caso alguma vacina seja administrada após o vencimento, essa dose não deverá ser considerada válida, sendo recomendado um novo ciclo vacinal, respeitando um intervalo de 28 dias entre as doses. O vacinado deverá ser acompanhado pela Secretaria de Saúde local".