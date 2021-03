Músicos e humoristas poderão se apresentar em farmácias e supermercados no Ceará

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), anunciou, na tarde desta quinta-feira (11), que músicos e humoristas poderão se apresentar em supermercados e farmácias, utilizando o sistema de som dos estabelecimentos.

A medida prevê que até dois artistas por vez possam exercer a atividade em cada lugar. O objetivo é minimizar os efeitos da pandemia para essas categorias. A exigência é que os protocolos sanitários sejam atendidos e que aglomerações não sejam geradas.

Farmácias e supermercados são estabelecimentos considerados essenciais e, por isso, funcionam inclusive em períodos de isolamento rígido.

A iniciativa passa a valer após a publicação de sua regulamentação no Diário Oficial do Estado, que deve acontecer somente no próximo decreto estadual.

Para o secretário-executivo de Planejamento e Orçamento da Seplag, Flávio Ataliba, essa autorização é importante pela possibilidade de gerar novos empregos para trabalhadores desses segmentos, muito prejudicados na pandemia.

"Nesse espírito de solidariedade, eu convoco todos os empresários desses segmentos, que se engajem nessa agenda, para que possam construir conosco oportunidade de trabalho a esses profissionais que estão precisando muito", disse Ataliba.