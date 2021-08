MPCE pede investigação sobre a prestação de contas de mais de R$ 16 milhões pagos à entidade

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) entrou com representação no Ministério Público de Contas (MPC), na última sexta-feira (30), para que o órgão investigue supostas irregularidades na fiscalização, aplicação e prestação de contas de recursos da Prefeitura de Fortaleza pagos ao Núcleo de Produções Culturais e Artísticas (Nuproce), entidade sem fins lucrativos.

Conforme o MPCE, o núcleo recebeu R$ 16.175.085,51 de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FMDPI) entre os anos de 2015 a 2021, através de 16 instrumentos de parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS).

O titular da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência, promotor de Justiça Alexandre Alcântara, explica, no entanto, que o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) não acompanhou a correta aplicação, execução, desempenho e resultados dos recursos destinados ao Nuproce.

O promotor destaca, ainda, que a SDHDS e a Coordenadoria do Idoso (COID) não prestaram contas dos recursos utilizados do Fundo ao Conselho, que tiveram o Nuproce como favorecido.

As doações destinadas ao Núcleo foram alvo de Inquérito Civil Público instaurado em 15 de janeiro de 2020, atualmente em trâmite na 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência.

Suspensão de editais

Também na sexta-feira (30), o MPCE recomendou à prefeitura de Fortaleza que suspendesse todos os Editais de Chamada Pública, Instrumentos de Parceria, Convênios e Termos de Fomento que estejam utilizando recursos provenientes do FMDPI.

Essa suspensão deve valer até que o Município promova as medidas administrativas necessárias para prover o Conselho de pessoal técnico habilitado a assessorá-lo nas atribuições de fiscalização e acompanhamento dos projetos financiados com os recursos do Fundo.

Por fim, o órgão ministerial determinou a abertura de 25 inquéritos civis públicos para fiscalizar e acompanhar a aplicação do valor total de R$ 39.106.314,40, repassados entre os anos de 2015 a 2021, à 12 entidades cearenses.

Sobre os pedidos do MPCE, a reportagem demandou a prefeitura de Fortaleza, e aguarda posicionamento.

