Motorista é enganado e recebe quatro moedas de chocolate como pagamento após corrida

Um fato inusitado surpreendeu um motorista de aplicativos, na última sexta-feira (21), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O profissional, que prefere não ser identificado, percebeu que havia caído em um golpe após se dar conta de que havia recebido, em troca da corrida, quatro moedas falsas de chocolate de uma passageira.

Segundo o motorista, o trajeto foi curto, e a corrida, solicitada em dinheiro pelo aplicativo, custou R$ 6. "A mulher me pagou a corrida de 6 reais. Me deu uma cédula de dois reais e quatro moedas de um real de chocolate. Só vim perceber agora. Ela jogou o dinheiro aqui no banco, foi embora e eu 'vacilei'", comentou, com indignação.

A história foi compartilhada pelo próprio motorista para colegas de profissão em um grupo de WhatsApp.

