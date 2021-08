Marinha emite aviso de ventos de 61 km/h no litoral do Ceará até dia 31 de agosto

A intensificação dos ventos alísios, com direção Sudeste a Leste, pode causar rajadas de até 61 km/h no litoral do Ceará até a próximo terça-feira (31). Aviso foi emitido pela Marinha do Brasil neste sábado (28).

O órgão orienta que embarcações de pequeno porte evitem navegar nessas até o período indicado de duração dos ventos. Segundo a Marinha, os demais barcos devem redobrar a atenção para os materiais de salvatagem.

É indicado ainda que se cheque o estado geral dos motores e casos das embarcações, além da bomba de esgoto do porão, equipamentos de rádio e demais itens de segurança.