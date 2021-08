Marinha emite aviso de mau tempo com ondas de até 3,5 metros no litoral do Ceará

Entre a noite desta sexta-feira (6) e a do próximo domingo (8), há aviso de mau tempo no litoral cearense. A informação foi divulgada pela Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE).

Conforme o comunicado, as ondas, de direção Sudeste a Leste, podem chegar a 3,5 metros de altura. O motivo é a "intensificação dos ventos alísios", que devem provocar agitação marítima.

A CPCE recomenda que embarcações de pequeno porte evitem navegar nestas áreas durante o período do aviso de mau tempo.

Um alerta de ventos fortes de até 60 km/h também foi emitido pelo órgão nesta quinta-feira (5). Aviso de mau tempo foi emitido duas vezes nesta semana.

Cuidados redobrados

Orientação é que "as demais embarcações redobrem a atenção quanto ao material de salvatagem, estado geral dos motores e casco, bomba de esgoto do porão, equipamentos de rádio e demais itens de segurança", segundo a Marinha do Brasil.

O órgão avisa que mantém avisos de mau tempo em vigor em seu site e que informações meteorológicas adicionais podem ser encontradas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook.

"Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e

solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio", afirma nota da Marinha.

Banho de mar no fim de semana

Para este fim de semana em Fortaleza, há 21 pontos próprios para banho de mar na orla. De acordo com boletim de balneabilidade da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), a maioria dos trechos adequados fica no litoral leste da Capital.

Legenda: Trechos da Praia de Iracema estão próprios para banho neste fim de semana Foto: Fabiane de Paula

Essa região possui 11 pontos próprios, compreendidos entre o Farol até a rua Ismael Pordeus e os postos dos Bombeiros 01 ao 08, foz do Rio Cocó e Sabiaguaba. O posto 11, localizado em um trecho do Farol, está impróprio.

No trecho do litoral Centro, as praias do Mucuripe, Beira Mar e Praia de Iracema possuem seis pontos próprios: entre a Volta da Jurema até foz do Riacho Maceió, do espigão da Av. Desembargador Moreira até o Aquário.

Os postos 12 e 14 do Centro, entre a Praia dos Botes, Farol, e entre a foz do Riacho Maceió e o Monumento dos Jangadeiros, estão impróprios.

"Diferente de outros boletins, o litoral Oeste começa a mostrar mais pontos favoráveis. Ao todo são quatro: entre as avenidas Philomeno Gomes e Alberto Nepomuceno, e Rua Padre Mororó. A praia da Barra do Ceará, um dos pontos mais procurados dessa região para recreações, está imprópria", informa a Semace.