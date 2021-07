Lote com 93,6 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 chega ao Ceará

Mais um lote da vacina Pfizer chegou ao Ceará na manhã desta quarta-feira (28). Segundo o governador Camilo Santana, em publicação nas redes sociais, a carga é a última prevista para chegar ao Estado nesta semana. São 93,6 mil doses.

"De acordo com o Ministério da Saúde, as doses da CoronaVac e Pfizer serão utilizadas para D1 e D2, enquanto a AstraZeneca deverá ser usada para aplicação da D2. Seguimos firmes na luta para vacinar todos os cearenses o mais rápido possível", destacou o governador do Ceará em redes sociais.

Os imunizantes estão na Central de Distribuição de Imunobiológicos (Ceadim) para conferência e envio aos municípios do Estado.

Na manhã de terça-feira (27), o Ceará recebeu um lote com 194.750 doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19

FORTALEZA SUSPENDE VACINAÇÃO DA 1ª DOSE

Na terça-feira, Fortaleza suspendeu a aplicação da primeira dose (D1) da vacina contra Covid-19 em razão da falta de imunizantes para quarta (28) e quinta (29), quando haverá apenas a aplicação de segunda dose (D2) para as pessoas já agendadas ou que perderam a data do reforço.

Até a chegada de novos lotes, também não serão atendidos os casos em que é possível receber a primeira dose sem agendamento prévio.