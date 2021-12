Indústria 4.0 e o que muda para os profissionais de Engenharia de Produção

A utilização de sistemas cibernéticos, internet das coisas e inteligência artificial nos sistemas produtivos marcam o que se chama de Indústria 4.0, conhecida como a quarta revolução industrial. A nova onda tecnológica avança, desafiando e também gerando oportunidades para profissionais da engenharia de produção.

"Conhecimentos em indústria 4.0 representam maiores chances de empregabilidade e oportunidades no mercado de trabalho, obtendo maior valorização profissional", analisa Alexandre de Souza Rios, professor e coordenador do curso de Engenharia de Produção da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Como observa o docente, a indústria 4.0 já é uma realidade, mas deverá se expandir nos próximos anos. Fatores como a pandemia, o trabalho remoto, a chegada do 5G e a digitalização das informações estão acelerando essa expansão.

"O Brasil e o mundo avançaram nos investimentos para melhorias no setor industrial. No Ceará não foi diferente. Diversos incentivos tecnológicos foram investidos para a expansão deste setor", pontua Alexandre de Souza.

Na visão do professor, o setor de ciência de dados está um passo à frente no crescimento da indústria 4.0, seguido pelo avanço do setor de telecomunicações. "Quando usamos um celular e ele já conhece as nossas preferências, já estamos usufruindo da indústria 4.0. Logo em breve, teremos veículos que se movimentam sabendo as condições das ruas e estradas em tempo real, devido à comunicação passada por outro veículo", projeta.

Profissional valorizado

Para os engenheiros de produção, o que muda com a consolidação da indústria 4.0 é a urgência de conhecimento em automação, programação e tecnologias de informação. "Os novos alunos deste curso na Unifor estão ingressando com mais desenvolvimento dessas habilidades tecnológicas. Para aqueles que não têm esses conhecimentos, a capacitação e atualização tornam-se fundamentais. Esse profissional acaba sendo mais valorizado", avalia.

O professor recomenda ainda a todos os alunos e profissionais das áreas de tecnologia “que possam conhecer as novas tecnologias associadas à indústria 4.0 como, sistemas cibernéticos, internet das coisas e inteligência artificial nos sistemas produtivos”, arremata.