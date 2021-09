Incêndio forma grande nuvem de fumaça por chamas em vegetação no bairro Passaré

Um incêndio atingiu trecho de vegetação localizada na Avenida Pompílio Gomes, no bairro Passaré, neste sábado (4). Uma grande coluna de fumaça chamou atenção de quem passava na região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois caminhões da brigada de incêndio foram acionados para apagar as chamas. Até a publicação desta notícia não houve registros de feridos.

As causas do início do incêndio ainda não foram identificadas pelo Corpo de Bombeiros.

Como prevenir queimadas

O Corpo de Bombeiros orienta uma série de medidas para evitar o fogo em áreas propicias as queimadas na vegetação. São elas:

Nunca jogar resto de cigarro ainda acesso, por menor que seja, em locais onde haja vegetação, ou quaisquer fonte de calor, menos ainda se esta vegetação estiver seca;

Para as pessoas que viajam bastante evitar jogar lixo pela janela do carro é essencial para que as queimadas sejam evitadas, pois esse lixo jogado poderá servir de alimento para o fogo;

Em caso de acampamentos a fogueira precisa ser feita em locais onde não haja vegetação, principalmente seca ou a faça bem perto de um rio, observando o sentido do vento para que as centelhas desse fogo ou fumaça possam iniciar um incêndio florestal;

Nunca se deve soltar balão, em hipótese alguma, pois estes também são um dos maiores causadores de queimadas e por isso não soltá-los é uma maneira de evitá-las;

Nunca usar fogo para queima de lixo ou para a limpeza de plantação;

Próximo às estradas e torres de transmissão o ideal é providenciar a limpeza do terreno em volta de propriedades, matas e coivaras, para impedir propagação de incêndios.