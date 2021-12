Incêndio atinge galpão em Maracanaú, na Grande Fortaleza; veja vídeo

Um incêndio atingiu um galpão de reciclagem, na manhã deste domingo (19), na Rua Lima Campos, em Maracanaú, na Grande Fortaleza. Não houve feridos.

Imagens mostram uma grande nuvem de fumaça preta no local. Dois caminhões foram atingidos. Houve perda total de um veículo.

Legenda: Durante o incêndio, dois caminhões pegaram fogo, gerando perda total de um deles Foto: CBMCE / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado às 5h43 de hoje. Por volta das 7h40, o fogo já havia sido controlado. Foram necessários 38 mil litros de água para combater as chamas.

Legenda: O fogo foi cessado por volta das 7h40 deste domingo Foto: CBMCE / Divulgação

Neste momento, as equipes realizam o procedimento de rescaldo. Segundo O CBMCE, três guarnições atuam na ocorrência.

Orientação aos moradores

Legenda: Moradores não devem se aproximar do local, recomenda CBMCE Foto: Flávio Rovere / SVM

A fumaça preta é resultado da queima de produtos derivados de petróleo e, consequentemente, tóxica. Por isso, a recomendação é que os moradores do entorno se afastem da área e evitem exposição a substâncias tóxicas.

"Se sua residência está na linha de fluxo da fumaça, deve-se sair de casa, desligar o registro do gás de cozinha e desligar o quadro de energia. Caso tenha animais, também é necessário retirá-los do local", orienta o órgão.

Telegram



Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste