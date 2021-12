Incêndio atinge oficina mecânica e destrói veículos na Praia do Futuro, em Fortaleza

Uma oficina mecânica na Praia do Futuro, em Fortaleza, foi atingida por um incêndio na manhã deste sábado (18). Ainda não há informações sobre o que provocou o fogo. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no entanto, as chamas destruíram oito buggies que estavam estacionados no local. Uma parte do teto da oficina também cedeu.

O tenente Dutra ponderou que a fibra do teto era "altamente inflamável e tóxica".

Os bombeiros da 2ª Companhia do 1º Batalhão do Mucuripe foram acionados para a ocorrência às 11h19.