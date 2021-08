Incêndio atinge depósito de reciclagem e terreno baldio no bairro Curió, em Fortaleza

O incêndio em um galpão de reciclagem assustou os moradores do bairro Curió, em Fortaleza, no início da tarde deste sábado (21). Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas até o local e conseguiram controlar as chamas. Não houve feridos.

Segundo a corporação, os agentes foram acionados através de denúncias enviadas à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), por volta das 12h22.

Conforme o primeiro-tenente Wandergleidson Cavalcante Cordeiro, o fogo começou na vegetação em um terreno baldio na rua Fulgêncio Cruz e, com a ação do vento, se alastrou até o depósito de reciclagem próximo ao local. A área atingida pelas chamas foi de 900m², segundo o Corpo de Bombeiros.

Legenda: Foram usados cerca de 4 mil litros de água para controlar o fogo Foto: divulgação/ Corpo de Bombeiros

A cortina de fumaça escura chegou a alcançar alguns metros de altura, mas, conforme os bombeiros, ninguém ficou ferido.

“Como na reciclagem dispõe de muito plástico, por conta de garrafas pet, que é um produto derivado do petróleo, gerou a fumaça preta que foi vista na linha do horizonte”, esclareceu Cordeiro.

Para dissipar as chamas, os bombeiros utilizaram 4 mil litros de água e os agentes levaram cerca de uma hora para conseguir debelar o incêndio. A origem do incidente não foi informada pela corporação.

Legenda: Incêndio começou na vegetação e, com a ação do vento, atingiu o galpão Foto: divulgação/Corpo de Bombeiros