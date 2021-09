Incêndio atinge casa no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza

Um incêndio atingiu, no começo da noite desta segunda-feira (13), uma casa no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE) foi acionado e as chamas foram controladas. Não há feridos.

Segundo CBMCE, o imóvel localizado na Rua 904 era ocupado por um eletricista que reciclava materiais no local. Uma cadela foi resgatada da casa vizinha pelos agentes.

Os bombeiros enfrentaram dificuldades para cessar a fumaça devido ao volume de materiais plásticos no local. Mas não há mais risco de o fogo se alastrar para casas vizinhas.

Como os derivados do petróleo produzem uma fumaça preta, que é tóxica, a recomendação é que os moradores da região mantenham distância, não utilizem gás e desliguem equipamentos com eletricidade.

Foto: CBMCE

Uma ambulância de resgate foi acionada por precaução. Segundo o capitão Matias Costa, do CBMCE, o imóvel se encontra aparentemente destruído após o fogo. A suspeita é de que um curto-circuito teria causado o incêndio, mas somente um laudo pericial poderá confirmar as causas.