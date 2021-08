Homem é atacado por abelhas e resgatado por equipe da Ciopaer em Caucaia

Um homem foi resgatado por uma equipe da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), neste domingo (15), após ser atacado por abelhas na localidade de Iparana, em Caucaia. Os agentes de segurança também foram alvos dos insetos.

Durante um patrulhamento aéreo no município, a coordenadoria foi acionada para dar apoio às buscas de uma ocorrência em um matagal. Os profissionais de segurança, tanto com atuações aéreas quanto em solo, através da Polícia Militar, foram informados sobre os pedidos de socorro que vinham de um campo. Inicialmente, os agentes não conseguiram encontrar a vítima, mas com o apoio da Ciopaer a avistaram deitada no solo.

Ao acharem o homem, os policiais tiveram dificuldade em socorrê-lo, pois também foram atacados pelos insetos. Ao identificar o problema, os agentes da Ciopaer decidiram pousar a aeronave no local e retirar a vítima para evitar que ela viesse à óbito.

Legenda: Agentes foram chamados para atender pedidos de socorro em uma área de matagal Foto: divulgação

“Fui atacado também, e depois para poder diminuir o feromônio, e ele [vítima] ser transportado para outro canto e as abelhas não acompanhassem, coloquei um lençol e uma água com detergente”, explicou o cabo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), Paulo Alexandre Moura, que atua como operador aerotático da Ciopaer/SSPDS. A substância serviu para cessar o ataque.

O rapaz foi retirado em segurança do local e recebeu os primeiros atendimentos. Depois, ele foi levado em uma ambulância do Corpo de Bombeiros até uma unidade de saúde. Não informações sobre o estado de saúde atual dele.