Guaiúba é o primeiro município do Ceará a iniciar a vacinação do público geral contra a Covid-19

Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), é a primeira cidade cearense a iniciar a vacinação do público geral contra a Covid-19. A aplicação das doses começa nesta sexta-feira (4), às 17 horas, no Centro de Arte e Cultura (Cearc), segundo a prefeitura.

De forma simbólica, serão vacinadas, nesta sexta, pessoas que representam cada uma das comunidades que compõem Guaiúba, escolhidas conforme as Unidades Básicas de Saúde.

Maria Zuleide, secretária municipal da saúde, informou que o município recebeu 375 doses da vacina AstraZeneca para iniciar essa etapa, que prioriza aqueles com faixa etária entre 45 e 59 anos. “O município atingiu a meta de no mínimo 85% [da cobertura prevista] e teve doses liberadas para avançar para a próxima fase”, explica a gestora.

Convocadas por agendamento, as 375 pessoas contempladas nesta etapa devem levar os seguintes documentos para garantir a imunização: RG, CPF, comprovante de endereço e Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), além de estarem cadastradas no sistema Saúde Digital.

A previsão, segundo Zuleide, é concluir esse grupo o mais breve possível para a prefeitura receber mais doses e seguir a imunização para alcançar faixas etárias mais baixas.