Grávida morre por choque elétrico ao tentar ajeitar antena de TV no Henrique Jorge

Uma mulher grávida morreu na noite desta quinta-feira (17) vítima de um choque elétrico na Rua Natal, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. O fato aconteceu na presença dos outros filhos da jovem, duas crianças gêmeas, enquanto ela tentava ajeitar a antena da TV usando uma faca.

De acordo com policiais do 18º Batalhão, Sabrina Martins Pereira, de 26 anos, estava com dois meses de gravidez. Ela foi encontrada sem vida pelos agentes quando eles chegaram ao local. O feto também não resistiu.

Também segundo os militares, um dos filhos da jovem viu a mãe recebendo a descarga elétrica e gritou. Uma vizinha ouviu, entrou na casa e notou a situação.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada à residência e tentou reanimá-la. No entanto, ela morreu no local.

Conforme testemunhas, a vítima estava descalça, e o chão estava molhado. Familiares relataram que ela morava no imóvel com os filhos e com o marido, que não estava no local quando o fato aconteceu.